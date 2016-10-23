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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Атлетико
Севилья - Атлетико: обзор матча 23 октября 2016
Севилья
23.10.2016, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
73'
С. Н'Зонзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Атлетико
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Вьетто
90'
Замена
В. Иборра
️️️️
Ф. Васкес
89'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
81'
77'
Вторая желтая
Коке
ГОЛ! 1:0!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
Л. Вьетто
73'
66'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
К. Гамейро
62'
Желтая карточка
Коке
56'
Замена
Тиагу
️️️️
Я. Карраско
Желтая карточка
С. Насри
45'
+1
45'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
А. Корреа
44'
Желтая карточка
Габи
42'
Желтая карточка
А. Корреа
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
38'
Желтая карточка
А. Рами
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Габи
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
5
Тиагу
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-2-2-2-1
15
Серхио Рико
23
Рами
25
Мариано
25
Меркадо
18
Эскудеро
2
Пареха
14
Насри
15
Н'Зонзи
7
Витоло
20
Васкес
10
Вьетто
4-2-2-2
13
Облак
20
Хуанфран
15
Савич
2
Годин
16
Луис
14
Габи
6
Коке
10
Корреа
10
Карраско
9
Гамейро
7
Гризманн
20
Васкес
10
Иборра
10
Иборра
20
Васкес
10
Вьетто
32
Корреа
32
Корреа
10
Вьетто
10
Корреа
10
Гайтан
10
Гайтан
10
Корреа
10
Карраско
5
Тиагу
5
Тиагу
10
Карраско
9
Гамейро
9
Торрес
9
Торрес
9
Гамейро
Остались в запасе
Севилья
Атлетико
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Севилья - Атлетико
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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