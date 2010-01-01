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Ла Лига 2026/2027
Команды
Севилья
Результаты
€ 160,30 млн
Севилья - результаты матчей
Севилья
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Сайт:
http://www.sevillafc.es
Тренер:
Луис Гарсия Пласа
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Испания. Примера. 2026/2027
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Примера. 2025/2026
Испания. Кубок. 2024/2025
Испания. Примера. 2024/2025
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Испания. Кубок. 2020/2021
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Лига Европы. 2019/2020
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Испания. Кубок. 2016/2017
Лига чемпионов. 2016/2017
Испания. Сегунда. 2016/2017
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Суперкубок УЕФА. 2015
Товарищеские матчи. 2015
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Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Испания. Примера. 2014/2015
Суперкубок УЕФА. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Испания. Кубок. 2013/2014
Испания. Примера. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Испания. Кубок. 2012/2013
Испания. Примера. 2012/2013
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Кубок. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Испания. Кубок. 2010/2011
Лига Европы. 2010/2011
Испания. Примера. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2010/2011
Суперкубок Испании. 2010
Испания. Кубок. 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
Испания. Примера. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
Кубок РЖД. Финал 2008
Кубок РЖД. 1/2 финала 2008
Лига Чемпионов. 2007/2008
Суперкубок УЕФА. 2007
Испания. Примера. 2007/2008
Суперкубок УЕФА. 2006
06.11 | 23:00
Севилья
0 : 0
Алавес
01.11 | 16:00
Хетафе
3 : 1
Севилья
26.10 | 23:00
Севилья
2 : 0
Осасуна
18.10 | 22:00
Реал
4 : 1
Севилья
12.10 | 22:00
Леванте
0 : 0
Севилья
19.09 | 22:00
Севилья
1 : 3
Барселона
16.09 | 20:00
Депортиво
0 : 1
Севилья
11.09 | 22:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
06.09 | 22:00
Эспаньол
1 : 1
Севилья
29.08 | 22:30
Севилья
1 : 3
Атлетико
22.08 | 18:00
Атлетик
1 : 3
Севилья
15.08 | 22:30
Севилья
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Райо Вальекано
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