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Севилья
Новости
€ 160,30 млн
Севилья - новости команды
Севилья
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Сайт:
http://www.sevillafc.es
Тренер:
Луис Гарсия Пласа
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
Вчера, 21:50
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Фото
Стало известно, почему ВАР пропустил момент с ударом локтем игроком «Реала» по сопернику
20 октября
2
Примера. «Реал» разгромил «Севилью» (4:1), Мбаппе сделал дубль
19 октября
«Реал» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
Ла Лига: шансы «Реала» и «Севильи» на победу в матче 9-го тура
17 октября
У «Зенита» сорвался матч с 7-кратным победителем Лиги Европы
1 октября
1
Флик прокомментировал победу «Барселоны» над «Севильей» с хет-триком Рафиньи
20 сентября
Реакция Генича на игру «Барселоны»: «Это другой вид спорта»
20 сентября
1
Примера. «Барселона» добыла волевую победу над «Севильей» благодаря хет-трику Рафиньи
19 сентября
«Севилья» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2026
19 сентября
Нигерия сыграет с Россией без 5 известных футболистов
18 сентября
10
«Севилья» – «Барселона»: кто победит в матче 7-го тура Ла Лиги 2026/2027
18 сентября
«Депортиво» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Депортиво» – «Севилья»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Испании 2026/2027
15 сентября
Трансляция
«Севилья» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Севилья» – «Валенсия»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
10 сентября
Трансляция
«Эспаньол» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Эспаньол» – «Севилья»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Севилья» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
«Севилья» – «Атлетико»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027
28 августа
Трансляция
«Атлетик» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Атлетик» – «Севилья»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
21 августа
Трансляция
«Севилья» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Севилья» – «Райо Вальекано»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027
14 августа
Фото
Вратарь сборной Норвегии Нюланд подписал контракт с новым клубом
4 августа
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