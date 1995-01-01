- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 00:25 Текст Вратарь «Севильи» эффектно ответил на недовольство выбежавшего фаната: просто завалил его 1
- 23 февраля
- 22:45 Лига Европы. «Севилья» проиграла ПСВ, но прошла дальше; «Спортинг» уничтожил «Мидтьюлланд»
- 10:25 Президент «Севильи» призвал идти до конца в деле «Барселоны», которую подозревают в подкупе судей 2
- 18 февраля
- 14:10 «Севилья» выкупила аргентинского защитника за 1,4 миллиона
- 17 февраля
- 09:34 Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
- 01:07 Лига Европы. «Севилья» разгромила ПСВ, «Монако» вырвал победу над «Байером», «Спортинг» спас ничью 1
- 8 февраля
- 23:25 Гомес: «Сборная Аргентины праздновала победу Хорватии над Бразилией на ЧМ-2022 как свою собственную»
- 20:58 Фото ФИФА назвала трех претендентов на приз лучшему вратарю 2022 года 6
- 09:39 Фото Месси и Роналду забили больше всего голов в ворота одной и той же команды 1
- 6 февраля
- 00:55 Примера. «Барса» разгромила «Севилью» (3:0), отрыв от «Реала» – 8 очков 2
- 5 февраля
- 22:19 «Барселона» – «Севилья»: стартовые составы на 20-й тур Примеры
- 21:28 Прогнозы и коэффициенты на матч «Барселона» – «Севилья»: 20 тур Примера, 5 февраля 2023
- 21:28 Во сколько смотреть матч «Барселона» – «Севилья»: 20 тур Примера, 5 февраля 2023
- 21:28 Где смотреть матч «Барселона» – «Севилья»: 20 тур Примера, 5 февраля 2023
- 10:48 Сампаоли сравнил игроков на трансферном рынке с помидорами
- 4 февраля
- 17:55 «Севилья» пожаловалась в Ла Лигу на «Барселону» 1
- 3 февраля
- 10:12 Мостовой: «Абаскаль и «Севилья» – фейк. Тедеско в сборной Бельгии – вообще нонсенс!» 12
- 1 февраля
- 16:49 Абаскаль ответил на вопрос об интересе «Севильи» 3
- 14:12 В «Севилье» прокомментировали новость об интересе к Абаскалю 6
- 13:23 Зарема – об интересе «Севильи» к Абаскалю: «Предлагаю без трофея не отпускать» 3