Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между «Севильей» и «Райо Вальекано» пройдет 15 августа в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Хозяева подходят к старту сезона с уверенной домашней формой – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем поле и имеют длительную беспроигрышную серию в очных встречах с соперником (семь матчей без поражений). Гости, в свою очередь, не проигрывают в семи последних матчах Ла Лиги, но их предсезонные результаты вызывают вопросы. Встречаются две команды с разными козырями: стабильность хозяев в этом противостоянии против упорства гостей в чемпионате. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – «Севилья», которая традиционно доминирует над «Райо», или гости, которые намерены продолжить свою беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Севильи» говорит их впечатляющая статистика в очных встречах с «Райо Вальекано». Андалусийский клуб не проигрывает в семи последних матчах против этого соперника и забивает в семи последних очных встречах. Кроме того, в среднем за последние пять игр «Севилья» пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о надежной игре в обороне. В атаке команда стабильна – она забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола. В товарищеских матчах перед сезоном «Севилья» выглядела уверенно: победы над «Утрехтом» (1-0) и НЕКом (2-1), хотя и уступила «Байеру» (1-2). Домашняя поддержка на «Рамон Санчес Писхуан» станет дополнительным преимуществом для хозяев, которые традиционно сильны при своих болельщиках.

«Райо Вальекано» подходит к матчу с серьезным козырем – командой не проигрывает в семи последних матчах Ла Лиги. Однако их предсезонные результаты вызывают вопросы: поражения от «Ипсвича» (0-3) и «Хартса» (1-2) свидетельствуют о проблемах в обороне. В среднем за последние пять игр гости пропускают 1,80 гола, что является высоким показателем. В атаке «Райо» стабильнее – в среднем 1,20 гола за игру, и они имеют хорошую мотивацию продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате. Однако в очных встречах с «Севильей» у гостей серьезные проблемы: они не могут победить в Севилье с 2024 года, а их оборона часто не выдерживает давления хозяев.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Севилья» имеет преимущество в очных встречах, более надежную защиту и играет на своем поле. «Райо» силен в чемпионате, но его проблемы в обороне и неудачные предсезонные матчи вызывают сомнения. Учитывая историю личных встреч и текущую форму, «Севилья» выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Севилья» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в семи последних матчах против «Райо Вальекано» и забивает в семи последних встречах. На домашнем стадионе «Севилья» также уверенно играет против этого соперника – последнее поражение от «Райо» в Севилье датируется 2024 годом. Текущая форма хозяев выглядит стабильнее: они редко пропускают и стабильно забивают, тогда как гости пропускают в среднем 1,80 гола за последние пять игр и имеют неубедительные предсезонные результаты. Учитывая все факторы, «Севилья» должна продолжить свою беспроигрышную серию в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Севильи». Хозяева имеют длительную беспроигрышную серию в очных встречах с «Райо Вальекано» (семь матчей), стабильно забивают в этих матчах и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на хорошую форму в Ла Лиге, имеют проблемы в обороне (1,80 пропущенного гола за игру) и неубедительные результаты в товарищеских матчах. Ожидаем, что «Севилья» продолжит свою успешную серию против этого соперника и начнет сезон с победы. Ставка: победа «Севильи» с коэффициентом 2,30.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Райо Вальекано» состоится 15 августа 2026 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.