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«Севилья» – «Райо Вальекано»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

14 августа 2026 9:14
Севилья - Райо Вальекано
15 авг. 2026, суббота 22:30 | Испания. Примера, 1 тур
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2.30
Победа «Севильи»
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Матч 1-го тура испанской Ла Лиги между «Севильей» и «Райо Вальекано» пройдет 15 августа в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Хозяева подходят к старту сезона с уверенной домашней формой – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем поле и имеют длительную беспроигрышную серию в очных встречах с соперником (семь матчей без поражений). Гости, в свою очередь, не проигрывают в семи последних матчах Ла Лиги, но их предсезонные результаты вызывают вопросы. Встречаются две команды с разными козырями: стабильность хозяев в этом противостоянии против упорства гостей в чемпионате. Кто же сумеет взять верх в стартовом туре – «Севилья», которая традиционно доминирует над «Райо», или гости, которые намерены продолжить свою беспроигрышную серию?

Кто победит в матче

В пользу «Севильи» говорит их впечатляющая статистика в очных встречах с «Райо Вальекано». Андалусийский клуб не проигрывает в семи последних матчах против этого соперника и забивает в семи последних очных встречах. Кроме того, в среднем за последние пять игр «Севилья» пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о надежной игре в обороне. В атаке команда стабильна – она забивает в четырех последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивает 1,20 гола. В товарищеских матчах перед сезоном «Севилья» выглядела уверенно: победы над «Утрехтом» (1-0) и НЕКом (2-1), хотя и уступила «Байеру» (1-2). Домашняя поддержка на «Рамон Санчес Писхуан» станет дополнительным преимуществом для хозяев, которые традиционно сильны при своих болельщиках.

«Райо Вальекано» подходит к матчу с серьезным козырем – командой не проигрывает в семи последних матчах Ла Лиги. Однако их предсезонные результаты вызывают вопросы: поражения от «Ипсвича» (0-3) и «Хартса» (1-2) свидетельствуют о проблемах в обороне. В среднем за последние пять игр гости пропускают 1,80 гола, что является высоким показателем. В атаке «Райо» стабильнее – в среднем 1,20 гола за игру, и они имеют хорошую мотивацию продолжить свою беспроигрышную серию в чемпионате. Однако в очных встречах с «Севильей» у гостей серьезные проблемы: они не могут победить в Севилье с 2024 года, а их оборона часто не выдерживает давления хозяев.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Севилья» имеет преимущество в очных встречах, более надежную защиту и играет на своем поле. «Райо» силен в чемпионате, но его проблемы в обороне и неудачные предсезонные матчи вызывают сомнения. Учитывая историю личных встреч и текущую форму, «Севилья» выглядит фаворитом в этом противостоянии.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Севилья» имеет подавляющее преимущество: команда не проигрывает в семи последних матчах против «Райо Вальекано» и забивает в семи последних встречах. На домашнем стадионе «Севилья» также уверенно играет против этого соперника – последнее поражение от «Райо» в Севилье датируется 2024 годом. Текущая форма хозяев выглядит стабильнее: они редко пропускают и стабильно забивают, тогда как гости пропускают в среднем 1,80 гола за последние пять игр и имеют неубедительные предсезонные результаты. Учитывая все факторы, «Севилья» должна продолжить свою беспроигрышную серию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 14 (52%)
Ничьих - 9 (33%)
Побед - 4 (15%)
47
Забитых мячей
25
1.74
В среднем за матч
0.93
5:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
5 : 2
05.05.2012
Райо Вальекано
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
2 : 2
07.10.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
2 : 1
15.08.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1 : 1
08.03.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 1
28.09.2025
Севилья
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
1 : 1
01.03.2025
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
1 : 0
24.11.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
1 : 2
05.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 9 тур
Севилья
2 : 2
07.10.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1 : 1
19.02.2023
Севилья
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 1
29.10.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
1 : 1
13.03.2022
Севилья
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
3 : 0
15.08.2021
Райо Вальекано
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
5 : 0
25.04.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 4
19.08.2018
Севилья
Испания. Сегунда, 26 тур
Райо Вальекано
2 : 0
11.02.2018
Севилья
Испания. Сегунда, 5 тур
Севилья
0 : 0
16.09.2017
Райо Вальекано
Испания. Сегунда, 42 тур
Севилья
1 : 2
09.06.2017
Райо Вальекано
Испания. Сегунда, 21 тур
Райо Вальекано
1 : 1
14.01.2017
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
2 : 2
21.02.2016
Севилья
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3 : 2
26.09.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
2 : 0
26.04.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
0 : 1
07.12.2014
Севилья
Испания. Примера, 25 тур
Райо Вальекано
0 : 1
23.02.2014
Севилья
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
4 : 1
25.09.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
2 : 1
03.02.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 0
02.09.2012
Севилья
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
5 : 2
05.05.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 1
08.01.2012
Севилья
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Севилья
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
17
Габриэль Суасо
(К) ЛЗ
36
Осо
ЛЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
18
Хон Гуриди
ЦП
27
Nico Guillén
ЦП
30
Miguel Sierra
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
Севилья
13
Фран Гонсалес
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
34
Iker Muñoz
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
11
Рубен Варгас
ЛВ
39
Edu Altozano
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
9
Robbie Ure
ЦФ
37
Ибрахима Соу
ЦФ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
27
Sergio Lozano
ЦЗ
34
Ivan Alonso Martin
ЦЗ
4
Педро Диас
ЦП
31
Marco Román
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
3-3-2-2
1
Влаходимос
17
Суасо
12
Санганте
4
Салас
36
Осо
6
Агум
2
Иглесиас
18
Гуриди
27
16
Ромеро
30
3-3-3-1
13
Баталья
20
Баллиу
24
Лежен
17
Рацу
6
Сисс
8
Лопес
23
Валентин
19
де Фрутос
11
Нтека
18
Гарсия
7
Палазон
18
Гуриди
14
Буэно
14
Буэно
18
Гуриди
36
Осо
21
Эджуке
21
Эджуке
36
Осо
30
11
Варгас
11
Варгас
30
16
Ромеро
9
9
16
Ромеро
10
Фернандес
10
Фернандес
23
Валентин
15
Фернандес
15
Фернандес
23
Валентин
8
Лопес
4
Диас
4
Диас
8
Лопес
18
Гарсия
21
Перес
21
Перес
18
Гарсия
7
Палазон
10
Камельо
10
Камельо
7
Палазон
11
Нтека
9
Алемао
9
Алемао
11
Нтека
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
13
Фран Гонсалес
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
34
Iker Muñoz
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
39
Edu Altozano
ЦП
37
Ибрахима Соу
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
27
Sergio Lozano
ЦЗ
34
Ivan Alonso Martin
ЦЗ
31
Marco Román
ЦП
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
3
Хулио Диас
ЛЗ
34
Iker Muñoz
ЦЗ
5
Андрес Кастрин
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
39
Edu Altozano
ЦП
37
Ибрахима Соу
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
26
Marco de las Sías
ЦЗ
27
Sergio Lozano
ЦЗ
34
Ivan Alonso Martin
ЦЗ
31
Marco Román
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Севилья
Точно не сыграют
Альфон Гонсалес
ЛВ
Маркао
ЦЗ
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Луис Фелипе
ЦЗ
Диего Мендес
ЦП
Мараш Кумбула
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Севильи». Хозяева имеют длительную беспроигрышную серию в очных встречах с «Райо Вальекано» (семь матчей), стабильно забивают в этих матчах и играют на своем поле, где традиционно сильны. Гости, несмотря на хорошую форму в Ла Лиге, имеют проблемы в обороне (1,80 пропущенного гола за игру) и неубедительные результаты в товарищеских матчах. Ожидаем, что «Севилья» продолжит свою успешную серию против этого соперника и начнет сезон с победы. Ставка: победа «Севильи» с коэффициентом 2,30.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Райо Вальекано» состоится 15 августа 2026 года в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22-30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.

«Севилья» – «Райо Вальекано»: кто победит в матче 1-го тура Ла Лиги 2026/2027

2.30
Победа «Севильи»
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Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Райо Вальекано Севилья
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