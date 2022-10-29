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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Райо Вальекано
Севилья - Райо Вальекано: обзор матча 29 октября 2022
Севилья
29.10.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
61'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Райо Вальекано
Желтая карточка
Маркао
90'
+3
90'
+1
Замена
Э. Савельич
️️️️
С. Комесанья
Желтая карточка
Х. Навас
86'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
81'
Желтая карточка
Сусо
79'
Желтая карточка
М. Дмитрович
78'
Желтая карточка
Я. Буну
76'
74'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
С. Камельо
73'
Замена
С. Санчес
️️️️
И. Палазон
Желтая карточка
Иско
68'
67'
Замена
П. Сисс
️️️️
У. Лопес
63'
Желтая карточка
А. Катена
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Гарсия
Пас отдал
У. Лопес
Замена
М. Акунья
️️️️
А. Теллес
59'
Замена
Сусо
️️️️
О. Торрес
59'
Замена
Р. Мир
️️️️
И. Ракитич
46'
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Янузай
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
22
Иско
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Севилья
13
Матиас Арболь
ВР
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
30
Мигель Анхель Морро
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
28
Диего Мендес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Пабло Муньос
ЦФ
3-4-3
13
Дмитрович
13
Теллес
23
Маркао
29
Монтиэль
8
Гудель
11
Ракитич
8
Торрес
19
Хордан
9
Ламела
22
Иско
24
Янузай
4-3-2-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
24
Катена
11
Гарсия
14
Комесанья
8
Лопес
23
Валентин
7
Палазон
18
Гарсия
10
Камельо
13
Теллес
21
Акунья
21
Акунья
13
Теллес
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
8
Торрес
10
Сусо
10
Сусо
8
Торрес
11
Ракитич
17
Мир
17
Мир
11
Ракитич
24
Янузай
10
Гомес
10
Гомес
24
Янузай
10
Камельо
29
Чаваррия
29
Чаваррия
10
Камельо
14
Комесанья
24
Савельич
24
Савельич
14
Комесанья
8
Лопес
6
Сисс
6
Сисс
8
Лопес
7
Палазон
25
Санчес
25
Санчес
7
Палазон
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
13
Матиас Арболь
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
28
Диего Мендес
ЦП
12
Бебе
ЛВ
21
Пабло Муньос
ЦФ
Остались в запасе
13
Матиас Арболь
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
30
Мигель Анхель Морро
ВР
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
28
Диего Мендес
ЦП
12
Бебе
ЛВ
21
Пабло Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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