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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Севилья
Райо Вальекано - Севилья: обзор матча 07 декабря 2014
Райо Вальекано
07.12.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
8'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Севилья
90'
+3
Желтая карточка
Бету
87'
Вторая желтая
Д. Карришу
82'
Желтая карточка
К. Бакка
82'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
Замена
А. Морено
️️️️
Х. Акино
81'
75'
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
Манушу
73'
72'
Замена
А. Аррибас
️️️️
Г. Крыховяк
65'
Желтая карточка
Э. Банега
62'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Х. Санчес
️️️️
А. Ба
62'
Замена
Манушу
️️️️
Р. Баэна
60'
40'
Желтая карточка
Н. Пареха
36'
Желтая карточка
Витоло
Желтая карточка
А. Ба
36'
Желтая карточка
Р. Баэна
33'
30'
Желтая карточка
Г. Крыховяк
Желтая карточка
Р. Трасоррас
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Бакка
Пас отдал
Н. Пареха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Хавьер Акино
ПП
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Даниэль Карришу
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
48
Алекс Кампос
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Лика
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
30
Ба
2
Инсуа
4
Амайя
17
Куини
10
Трасоррас
15
Баэна
20
Акино
5
Какута
12
Баптистао
19
Буэно
3-1-4-1-1
34
Бету
23
Коке
2
Пареха
90
Фигейраш
20
Крыховяк
25
Мбиа
11
Банега
19
Рейес
23
Карришу
7
Витоло
70
Бакка
20
Акино
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
20
Акино
30
Ба
19
Санчес
19
Санчес
30
Ба
15
Баэна
9
Манушу
9
Манушу
15
Баэна
20
Крыховяк
14
Аррибас
14
Аррибас
20
Крыховяк
19
Рейес
22
Видаль
22
Видаль
19
Рейес
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
48
Алекс Кампос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
7
Лика
ЦП
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
48
Алекс Кампос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
7
Лика
ЦП
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
4
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Вальекас
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