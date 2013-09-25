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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Райо Вальекано
Севилья - Райо Вальекано: обзор матча 25 сентября 2013
Севилья
25.09.2013, среда, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
4 : 1
Завершен
Райо Вальекано
17'
И. Ракитич (П)
53'
И. Ракитич
81'
К. Бакка
88'
К. Бакка
55'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Райо Вальекано
ГОЛ! 4:1!
К. Бакка
88'
87'
Желтая карточка
Л. Бангура
82'
Красная карточка
Х. Виера
ГОЛ! 3:1!
К. Бакка
Пас отдал
К. Гамейро
81'
Желтая карточка
П. Троховски
79'
Замена
Б. Рабельо
️️️️
Х. Самперио
77'
73'
Замена
С. Фернандес
️️️️
А. Буэно
73'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
Р. Баэна
Замена
К. Бакка
️️️️
М. Марин
70'
69'
Желтая карточка
Й. Мохика
66'
Вторая желтая
А. Гальвез
56'
Желтая карточка
С. Ньигес
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Гонсалес
Пас отдал
Х. Виера
ГОЛ! 2:0!
И. Ракитич
53'
52'
Желтая карточка
А. Гальвез
Желтая карточка
М. Марин
45'
+2
Желтая карточка
Кала
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Ракитич
17'
16'
Желтая карточка
А. Арбилья
Замена
П. Троховски
️️️️
Д. Черышев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
29
Хаиро Самперио
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
99
Кристиан Куэва
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
4-3-2-1
34
Бету
5
Морено
2
Пареха
16
Кала
23
Коке
29
Самперио
11
Ракитич
25
Мбиа
90
Черышев
22
Марин
9
Гамейро
3-4-1-2
23
Рубен
23
Арбилья
6
Гальвез
22
Мохика
15
Баэна
10
Трасоррас
8
Гонсалес
8
Ньигес
10
Виера
19
Буэно
7
Бангура
29
Самперио
10
Рабельо
10
Рабельо
29
Самперио
90
Черышев
15
Троховски
15
Троховски
90
Черышев
22
Марин
70
Бакка
70
Бакка
22
Марин
19
Буэно
30
Фернандес
30
Фернандес
19
Буэно
15
Баэна
11
Ларривей
11
Ларривей
15
Баэна
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
80
Альберто Переа
ЛВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
99
Кристиан Куэва
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
3
2
5
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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