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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Севилья
Райо Вальекано - Севилья: обзор матча 23 февраля 2014
Райо Вальекано
23.02.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 25 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
57'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Севилья
90'
+3
Замена
П. Троховски
️️️️
Н. Пареха
83'
Вторая желтая
В. Иборра
78'
Замена
К. Гамейро
️️️️
К. Бакка
72'
Замена
Д. Фигейраш
️️️️
Х. Самперио
Замена
С. Лонго
️️️️
Р. Рац
67'
Желтая карточка
С. Ньигес
65'
Замена
Х. Ларривей
️️️️
А. Буэно
57'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Р. Баэна
57'
57'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
И. Ракитич
Желтая карточка
Я. Фальке
43'
36'
Желтая карточка
В. Иборра
24'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
44
Яго Фальке
ПВ
19
Альберто Буэно
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-3-2-2
23
Рубен
15
Рац
83
Зе Каштру
2
Тито
8
Ньигес
15
Баэна
10
Трасоррас
10
Виера
44
Фальке
7
Бангура
19
Буэно
3-2-4-1
34
Бету
5
Морено
17
Фасио
2
Пареха
23
Коке
3
Наварро
11
Ракитич
29
Самперио
23
Карришу
10
Иборра
70
Бакка
15
Баэна
8
Гонсалес
8
Гонсалес
15
Баэна
19
Буэно
11
Ларривей
11
Ларривей
19
Буэно
15
Рац
9
Лонго
9
Лонго
15
Рац
29
Самперио
90
Фигейраш
90
Фигейраш
29
Самперио
2
Пареха
15
Троховски
15
Троховски
2
Пареха
70
Бакка
9
Гамейро
9
Гамейро
70
Бакка
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
13
Хави Варас
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
16
Рубен Рочина
ПВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Вальекас
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