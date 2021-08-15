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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Райо Вальекано
Севилья - Райо Вальекано: обзор матча 15 августа 2021
Севилья
15.08.2021, воскресенье, 23:15
Испания. Примера, 1 тур
3 : 0
Завершен
Райо Вальекано
19'
Ю. Эн-Несири (П)
55'
Э. Ламела
79'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Райо Вальекано
Замена
И. Ромеро
️️️️
Фернандо
89'
Замена
Н. Гудель
️️️️
Ю. Эн-Несири
89'
ГОЛ! 3:0!
Э. Ламела
Пас отдал
Ю. Эн-Несири
79'
71'
Замена
А. Мартин
️️️️
О. Валентин
71'
Замена
Бебе
️️️️
Р. Нтека
61'
Замена
П. Сисс
️️️️
И. Палазон
61'
Замена
М. Меркеланц
️️️️
С. Комесанья
ГОЛ! 2:0!
Э. Ламела
55'
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Рекик
52'
Замена
Э. Ламела
️️️️
У. Идрисси
46'
Желтая карточка
У. Идрисси
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ю. Эн-Несири
19'
19'
Замена
С. Димитриевски
️️️️
О. Трехо
16'
Красная карточка
Л. Зидан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
8
Оскар Трехо
АП
4
Марио Суарес
ЦФ
24
Алехандро Катена
ЦФ
20
Иван Баллиу
ЦФ
11
Фран Гарсия
ЦФ
23
Оскар Валентин
ЦФ
18
Альваро Гарсия
ЦФ
7
Иси Палазон
ЦФ
14
Санти Комесанья
ЦФ
11
Ранди Нтека
ЦФ
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
17
Пабло Перес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
29
Дани Морено
ЦФ
2
Икер Ресио
ЦФ
19
Серхио Морено
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
6
Пате Сисс
ЦФ
2
Марио Эрнандес
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Дмитрович
4
Рекик
34
Карлос
23
Кунде
21
Акунья
5
Фернандо
16
Навас
19
Хордан
11
Идрисси
14
Родригес
21
Эн-Несири
1-5
13
Зидан
8
Трехо
23
Валентин
11
Нтека
14
Комесанья
7
Палазон
18
Гарсия
21
Эн-Несири
8
Гудель
8
Гудель
21
Эн-Несири
11
Идрисси
9
Ламела
9
Ламела
11
Идрисси
4
Рекик
10
Гомес
10
Гомес
4
Рекик
5
Фернандо
9
Ромеро
9
Ромеро
5
Фернандо
11
Нтека
12
Бебе
12
Бебе
11
Нтека
8
Трехо
1
Димитриевски
1
Димитриевски
8
Трехо
14
Комесанья
3
Меркеланц
3
Меркеланц
14
Комесанья
23
Валентин
11
Мартин
11
Мартин
23
Валентин
7
Палазон
6
Сисс
6
Сисс
7
Палазон
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
17
Пабло Перес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
29
Дани Морено
ЦФ
2
Икер Ресио
ЦФ
19
Серхио Морено
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
2
Марио Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
17
Пабло Перес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
29
Дани Морено
ЦФ
2
Икер Ресио
ЦФ
19
Серхио Морено
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
2
Марио Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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