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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Севилья
Райо Вальекано - Севилья: обзор матча 13 марта 2022
Райо Вальекано
13.03.2022, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
46'
Бебе
63'
Т. Делэни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Севилья
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Трехо
86'
Замена
️️️️
Р. Нтека
74'
72'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
О. Торрес
67'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
М. Акунья
Замена
М. Эрнандес
️️️️
Бебе
64'
63'
ГОЛ! 1:1!
Т. Делэни
Пас отдал
Х. Корона
59'
Желтая карточка
Л. Окампос
54'
Замена
Х. Корона
️️️️
Х. Навас
54'
Замена
М. Акунья
️️️️
Л. Аугустинссон
54'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
М. Эль-Хаддади
ГОЛ! 1:0!
Бебе
Пас отдал
И. Баллиу
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
4
Суарес
24
Катена
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
12
Бебе
11
Нтека
8
Трехо
14
Гвардиола
3-1-3-1-2
37
Буну
16
Навас
23
Кунде
6
Аугустинссон
27
Делэни
8
Гудель
11
Ракитич
8
Торрес
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
17
Мир
8
Трехо
6
Сисс
6
Сисс
8
Трехо
12
Бебе
2
Эрнандес
2
Эрнандес
12
Бебе
6
Аугустинссон
21
Акунья
21
Акунья
6
Аугустинссон
16
Эль-Хаддади
9
Марсьяль
9
Марсьяль
16
Эль-Хаддади
16
Навас
17
Корона
17
Корона
16
Навас
Акунья
22
Кармона
22
Кармона
Акунья
8
Торрес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
8
Торрес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
13
Люка Зидан
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
9
Иван Ромеро
ЦФ
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
Остались в запасе
9
Иван Ромеро
ЦФ
13
Марко Дмитрович
ВР
13
Хави Диас
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Луисми Крус
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Вальекас
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