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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Райо Вальекано - Севилья
Райо Вальекано - Севилья: обзор матча 14 января 2017
Райо Вальекано
14.01.2017, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 21 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
86'
А. Эмбарба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Севилья
Желтая карточка
З. Каштру
90'
ГОЛ! 1:0!
А. Эмбарба
86'
Начало матча
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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Райо Вальекано
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