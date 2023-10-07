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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Райо Вальекано
Севилья - Райо Вальекано: обзор матча 07 октября 2023
Севилья
07.10.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
50'
Д. Соу
90+6'
Ю. Эн-Несири
21'
О. Валентин
26'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Райо Вальекано
ГОЛ! 2:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
И. Ракитич
90'
+6
Желтая карточка
Х. Навас
84'
84'
Желтая карточка
К. Перес
83'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
А. Гарсия
83'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
И. Палазон
83'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Валентин
Замена
Р. Мир
️️️️
Сусо
81'
Замена
Х. Навас
️️️️
Х. Санчес
78'
74'
Желтая карточка
А. Эрнандес
70'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. де Томас
Желтая карточка
Сусо
67'
55'
Замена
У. Лопес
️️️️
О. Трехо
ГОЛ! 1:2!
Д. Соу
Пас отдал
Л. Баде
50'
Замена
Л. Окампос
️️️️
О. Торрес
46'
Замена
А. Педроса
️️️️
М. Акунья
46'
Желтая карточка
Д. Соу
45'
+3
Замена
И. Ракитич
️️️️
Фернандо
37'
Желтая карточка
Н. Гудель
36'
26'
ГОЛ! 0:2!
А. Гарсия
Пас отдал
Р. де Томас
21'
ГОЛ! 0:1!
О. Валентин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
5
Фернандо
ОП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
10
Сусо
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
28
Диего Мендес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
2-1-4-2-1
1
Нюланд
21
Акунья
5
Баде
5
Фернандо
24
Санчес
8
Гудель
97
Соу
8
Торрес
10
Сусо
11
Лукебакио
21
Эн-Несири
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
15
Эрнандес
18
Эспино
6
Сисс
23
Валентин
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
9
де Томас
21
Акунья
17
Педроса
17
Педроса
21
Акунья
24
Санчес
16
Навас
16
Навас
24
Санчес
5
Фернандо
11
Ракитич
11
Ракитич
5
Фернандо
8
Торрес
7
Окампос
7
Окампос
8
Торрес
10
Сусо
17
Мир
17
Мир
10
Сусо
7
Палазон
29
Чаваррия
29
Чаваррия
7
Палазон
8
Трехо
8
Лопес
8
Лопес
8
Трехо
23
Валентин
71
Перес
71
Перес
23
Валентин
18
Гарсия
19
де Фрутос
19
де Фрутос
18
Гарсия
9
де Томас
10
Камельо
10
Камельо
9
де Томас
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
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