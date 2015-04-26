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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Райо Вальекано
Севилья - Райо Вальекано: обзор матча 26 апреля 2015
Севилья
26.04.2015, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Райо Вальекано
16'
В. Иборра
43'
Д. Карришу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Райо Вальекано
83'
Замена
Мику
️️️️
А. Посуэло
Замена
Я. Аспас
️️️️
Х. Антонио Рейес
77'
76'
Желтая карточка
Э. Инсуа
70'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Х. Акино
Замена
К. Бакка
️️️️
К. Гамейро
69'
Замена
Ж. Деулофеу
️️️️
Э. Банега
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Карришу
Пас отдал
Д. Суарес
43'
31'
Желтая карточка
Х. Морсильо
ГОЛ! 1:0!
В. Иборра
Пас отдал
Д. Фигейраш
16'
14'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
А. Амайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
20
Мику
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
3-1-4-1-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
15
Колоджейчак
90
Фигейраш
20
Крыховяк
11
Банега
10
Иборра
23
Карришу
19
Рейес
4
Суарес
9
Гамейро
4-4-1-1
25
Тоньо
17
Куини
2
Инсуа
4
Амайя
30
Ба
20
Акино
15
Баэна
10
Трасоррас
8
Посуэло
5
Какута
9
Манушу
19
Рейес
10
Аспас
10
Аспас
19
Рейес
11
Банега
10
Деулофеу
10
Деулофеу
11
Банега
9
Гамейро
70
Бакка
70
Бакка
9
Гамейро
20
Акино
23
Эмбарба
23
Эмбарба
20
Акино
4
Амайя
33
Морсильо
33
Морсильо
4
Амайя
8
Посуэло
20
Мику
20
Мику
8
Посуэло
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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