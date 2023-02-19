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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Севилья
Райо Вальекано - Севилья: обзор матча 19 февраля 2023
Райо Вальекано
19.02.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
65'
Ф. Лежен
29'
Сусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Севилья
Желтая карточка
А. Катена
90'
+4
85'
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
81'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Сусо
Замена
У. Лопес
️️️️
С. Камельо
78'
76'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Л. Окампос
Желтая карточка
И. Палазон
69'
Замена
Р. де Томас
️️️️
О. Трехо
66'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лежен
Пас отдал
И. Палазон
65'
63'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Г. Монтиэль
Желтая карточка
Ф. Лежен
49'
46'
Замена
Х. Навас
️️️️
Р. Мир
Желтая карточка
Ф. Гарсия
38'
29'
ГОЛ! 0:1!
Сусо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Райо Вальекано
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Лежен
24
Катена
20
Баллиу
23
Валентин
14
Комесанья
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
10
Камельо
4-2-1-2-1
37
Буну
29
Монтиэль
13
Теллес
23
Ньянзу
21
Акунья
5
Фернандо
18
Гуйе
8
Торрес
10
Сусо
7
Окампос
17
Мир
10
Камельо
8
Лопес
8
Лопес
10
Камельо
8
Трехо
9
де Томас
9
де Томас
8
Трехо
17
Мир
16
Навас
16
Навас
17
Мир
29
Монтиэль
17
Хиль
17
Хиль
29
Монтиэль
10
Сусо
9
Ламела
9
Ламела
10
Сусо
7
Окампос
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Окампос
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
14
Ману Буэно
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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