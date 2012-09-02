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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Севилья
Райо Вальекано - Севилья: обзор матча 02 сентября 2012
Райо Вальекано
02.09.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 3 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Севилья
Желтая карточка
А. Гальвез
89'
77'
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Э. Спахич
76'
Замена
А. Рубио
️️️️
П. Троховски
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
75'
74'
Замена
Х. Эрвас
️️️️
Ману
Замена
А. Гальвез
️️️️
Р. Трасоррас
74'
Замена
Д. Хименес
️️️️
Х. Карлос
71'
71'
Пенальти не реализован!
И. Ракитич
Красная карточка
Рубен
70'
Замена
Р. Рамиро
️️️️
Л. Бангура
63'
Желтая карточка
Х. Фуэго
61'
53'
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Ж. Амат
45'
27'
Желтая карточка
И. Ракитич
7'
Пенальти не реализован!
А. Негредо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
23
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Ману
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
0
Рубен Рамиро
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Севилья
23
Хулиан
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
22
Алекс Рубио
ЦФ
3-4-3
23
Рубен
20
Касадо
2
Тито
5
Амат
11
Хосе Карлос
10
Трасоррас
8
Гонсалес
18
Фуэго
12
Баптистао
7
Бангура
23
Нильсен
3-3-2-1-1
25
Палоп
16
Навас
4
Спахич
4
Ботиа
11
Сисиньо
17
Медель
3
Наварро
15
Троховски
11
Ракитич
7
Ману
21
Негредо
7
Бангура
0
Рамиро
0
Рамиро
7
Бангура
11
Хосе Карлос
1
Хименес
1
Хименес
11
Хосе Карлос
10
Трасоррас
6
Гальвез
6
Гальвез
10
Трасоррас
15
Троховски
22
Рубио
22
Рубио
15
Троховски
7
Ману
17
Эрвас
17
Эрвас
7
Ману
4
Спахич
23
Мадуро
23
Мадуро
4
Спахич
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
23
Хулиан
ВР
16
Кала
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
4
Микель Лабака
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
16
Кала
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Вальекас
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