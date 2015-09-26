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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Райо Вальекано
Севилья - Райо Вальекано: обзор матча 26 сентября 2015
Севилья
26.09.2015, суббота, 21:30
Испания. Примера, 6 тур
3 : 2
Завершен
Райо Вальекано
23'
К. Гамейро
45+1'
С. Н'Зонзи
86'
Е. Коноплянка
51'
Бебе
68'
Х. Гуэрра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Райо Вальекано
87'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
86'
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Р. Трасоррас
ГОЛ! 3:2!
Е. Коноплянка
86'
83'
Вторая желтая
А. Амайя
80'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
Замена
С. Кристофоро
️️️️
Коке
73'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
С. Н'Зонзи
73'
68'
ГОЛ! 2:2!
Х. Гуэрра
64'
Замена
Л. Бангура
️️️️
А. Эмбарба
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
В. Иборра
63'
51'
ГОЛ! 2:1!
Бебе
ГОЛ! 2:0!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Б. Тремулинас
23'
16'
Желтая карточка
А. Амайя
Желтая карточка
В. Иборра
16'
15'
Желтая карточка
Д. Льоренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
19
Луисми
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
20
Мику
ЦФ
4-1-4-1
15
Серхио Рико
14
Тремулинас
15
Колоджейчак
3
Андреолли
23
Коке
20
Крыховяк
19
Рейес
7
Крон-Дели
10
Иборра
15
Н'Зонзи
9
Гамейро
4-3-2-1
25
Тоньо
15
Рац
3
Льоренте
4
Амайя
22
Мартинес
15
Баэна
19
Санчес
10
Трасоррас
23
Эмбарба
12
Бебе
24
Гуэрра
15
Н'Зонзи
25
Мариано
25
Мариано
15
Н'Зонзи
23
Коке
41
Кристофоро
41
Кристофоро
23
Коке
10
Иборра
22
Коноплянка
22
Коноплянка
10
Иборра
10
Трасоррас
5
Дорадо
5
Дорадо
10
Трасоррас
23
Эмбарба
7
Бангура
7
Бангура
23
Эмбарба
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
13
Давид Сорья
ВР
19
Луисми
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
11
Луис Фаринья
ЦП
1
Хуан Карлос
ВР
17
Куини
ПЗ
20
Мику
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
19
Луисми
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
11
Луис Фаринья
ЦП
1
Хуан Карлос
ВР
17
Куини
ПЗ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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