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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Райо Вальекано
Севилья - Райо Вальекано: обзор матча 03 февраля 2013
Севилья
03.02.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
45+2'
И. Ракитич
54'
А. Негредо
51'
А. Домингес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Райо Вальекано
Вторая желтая
И. Ракитич
90'
+1
Желтая карточка
И. Ракитич
89'
88'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Р. Трасоррас
83'
Желтая карточка
Л. Бангура
Желтая карточка
Э. Спахич
81'
78'
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Х. Карлос
Желтая карточка
Ф. Фасио
76'
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Ж. Кондогбиа
74'
Замена
Ману
️️️️
Х. Антонио Рейес
70'
69'
Желтая карточка
Тито
61'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
А. Делибашич
58'
Желтая карточка
А. Гальвез
ГОЛ! 2:1!
А. Негредо
Пас отдал
Коке
54'
Желтая карточка
Ф. Наварро
51'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Домингес
ГОЛ! 1:0!
И. Ракитич
Пас отдал
А. Негредо
45'
+2
Замена
Коке
️️️️
Сисиньо
44'
26'
Желтая карточка
Х. Карлос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
34
Бету
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
10
Алехандро Домингес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Севилья
23
Хулиан
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
20
Франко Васкес
АП
32
Ноно
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
3-3-3-1
34
Бету
11
Сисиньо
17
Фасио
4
Спахич
3
Наварро
17
Медель
16
Навас
19
Рейес
11
Ракитич
19
Кондогбиа
21
Негредо
4-4-2
23
Рубен
5
Амат
6
Гальвез
2
Тито
20
Касадо
10
Домингес
10
Трасоррас
18
Фуэго
11
Хосе Карлос
7
Бангура
23
Делибашич
19
Кондогбиа
23
Мадуро
23
Мадуро
19
Кондогбиа
11
Сисиньо
23
Коке
23
Коке
11
Сисиньо
19
Рейес
7
Ману
7
Ману
19
Рейес
10
Трасоррас
8
Гонсалес
8
Гонсалес
10
Трасоррас
11
Хосе Карлос
20
Васкес
20
Васкес
11
Хосе Карлос
23
Делибашич
12
Баптистао
12
Баптистао
23
Делибашич
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
32
Ноно
ЦФ
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
Остались в запасе
9
Мирослав Стеванович
ЦП
23
Хулиан
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
32
Ноно
ЦФ
1
Давид Кобеньо
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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