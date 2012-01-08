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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Севилья
Райо Вальекано - Севилья: обзор матча 08 января 2012
Райо Вальекано
08.01.2012, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
45+1'
Мичу
50'
Р. Тамудо
62'
Ж. Эскюде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Севилья
Желтая карточка
П. Мали Диаманка
+3
Желтая карточка
А. Аррибас
Желтая карточка
Ф. Наварро
Замена
П. Троховски
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Желтая карточка
Пити
Замена
Райко
️️️️
Пити
ГОЛ! 2:1!
Ж. Эскюде
Замена
П. Мали Диаманка
️️️️
Х. Мовилья
Замена
Л. Бангура
️️️️
Р. Тамудо
Замена
Ф. Кануте
️️️️
А. Луна
Замена
Г. Медель
️️️️
Ф. Фасио
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
ГОЛ! 2:0!
Р. Тамудо
Пас отдал
Пити
ГОЛ! 1:0!
Мичу
+1
Желтая карточка
Ф. Фасио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
10
Пити
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
25
Мичу
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
28
Диего Бенито
ЦП
34
Райко
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
15
Петр Троховски
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
4-4-2
1
Хименес
20
Касадо
21
Фигерас
2
Тито
14
Аррибас
10
Пити
18
Фуэго
26
Мовилья
10
Трасоррас
23
Тамудо
25
Мичу
3-2-2-2
13
Варас
14
Эскюде
4
Спахич
17
Фасио
23
Коке
3
Наварро
19
Рейес
11
Ракитич
21
Негредо
8
Перотти
10
Пити
34
Райко
34
Райко
10
Пити
26
Мовилья
36
Диаманка
36
Диаманка
26
Мовилья
23
Тамудо
7
Бангура
7
Бангура
23
Тамудо
17
Фасио
17
Медель
17
Медель
17
Фасио
19
Рейес
15
Троховски
15
Троховски
19
Рейес
13
Луна
11
Кануте
11
Кануте
13
Луна
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
25
Андрес Палоп
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
18
Луис Альберто
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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