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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Райо Вальекано
Севилья - Райо Вальекано: обзор матча 05 мая 2012
Севилья
05.05.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
5 : 2
Завершен
Райо Вальекано
30'
П. Бабакар Диавара
43'
Кала
47'
П. Бабакар Диавара
65'
Х. Антонио Рейес
81'
Ф. Кануте
37'
Д. Коста (П)
77'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Райо Вальекано
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Дэйвид
ГОЛ! 5:2!
Ф. Кануте
ГОЛ! 4:2!
Д. Коста
Пас отдал
Мичел
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Пити
Замена
Ф. Кануте
️️️️
И. Ракитич
ГОЛ! 4:1!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
Х. Навас
Замена
Л. Бангура
️️️️
А. Делибашич
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Ману
Замена
Мичел
️️️️
Х. Мовилья
Желтая карточка
Кала
ГОЛ! 3:1!
П. Бабакар Диавара
Пас отдал
Х. Навас
+1
Желтая карточка
Д. Кобеньо
ГОЛ! 2:1!
Кала
Пас отдал
И. Ракитич
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
П. Бабакар Диавара
Пас отдал
Х. Навас
Желтая карточка
Д. Коста
18'
Желтая карточка
А. Делибашич
17'
Желтая карточка
Х. Пулидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
16
Кала
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
15
Дэйвид
ЛВ
15
Петр Троховски
ЦП
3
Фернандо Наварро
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Ману
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
5
Хорхе Пулидо
ЛЗ
4
Микель Лабака
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
23
Андрия Делибашич
ЛП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
10
Пити
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
8
Мичел
ЛВ
28
Диего Бенито
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
4-4-1-1
25
Палоп
23
Коке
16
Кала
17
Фасио
16
Навас
15
Троховски
11
Ракитич
7
Ману
3
Наварро
15
Дэйвид
90
Диавара
4-4-2
1
Кобеньо
2
Тито
5
Пулидо
14
Аррибас
4
Лабака
10
Пити
10
Трасоррас
26
Мовилья
23
Делибашич
25
Мичу
19
Коста
15
Дэйвид
17
Гуаренте
17
Гуаренте
15
Дэйвид
7
Ману
19
Рейес
19
Рейес
7
Ману
11
Ракитич
11
Кануте
11
Кануте
11
Ракитич
26
Мовилья
8
Мичел
8
Мичел
26
Мовилья
10
Пити
23
Тамудо
23
Тамудо
10
Пити
23
Делибашич
7
Бангура
7
Бангура
23
Делибашич
Остались в запасе
Севилья
Райо Вальекано
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
28
Диего Бенито
ЦП
1
Жоэль
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
Остались в запасе
28
Диего Бенито
ЦП
1
Жоэль
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
22
Даниэль Пачеко
ПП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Севилья - Райо Вальекано
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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