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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Севилья
Райо Вальекано - Севилья: обзор матча 21 февраля 2016
Райо Вальекано
21.02.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 2
Завершен
Севилья
43'
Манушу
62'
Мику
10'
С. Н'Зонзи
20'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Севилья
Желтая карточка
П. Эрнандес
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Э. Банега
80'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Витоло
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Бебе
78'
Желтая карточка
Д. Льоренте
76'
66'
Замена
Д. Карришу
️️️️
С. Кристофоро
66'
Замена
Э. Банега
️️️️
В. Иборра
Желтая карточка
А. Эмбарба
64'
ГОЛ! 2:2!
Мику
Пас отдал
Бебе
62'
59'
Желтая карточка
Коке
Желтая карточка
Мику
58'
Желтая карточка
Х. Санчес
44'
ГОЛ! 1:2!
Манушу
Пас отдал
А. Эмбарба
43'
Замена
Манушу
️️️️
Н. Мартинес
35'
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Р. Баэна
28'
20'
ГОЛ! 0:2!
В. Иборра
Пас отдал
К. Гамейро
Желтая карточка
Р. Баэна
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Н'Зонзи
Пас отдал
Коке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Мику
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Манушу
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-2-1
1
Хуан Карлос
22
Мартинес
3
Льоренте
83
Зе Каштру
2
Тито
19
Санчес
10
Трасоррас
15
Баэна
12
Бебе
19
Эрнандес
20
Мику
4-4-1-1
15
Серхио Рико
23
Коке
17
Фасио
23
Рами
14
Тремулинас
10
Иборра
41
Кристофоро
15
Н'Зонзи
7
Крон-Дели
7
Витоло
9
Гамейро
15
Баэна
23
Эмбарба
23
Эмбарба
15
Баэна
12
Бебе
5
Дорадо
5
Дорадо
12
Бебе
22
Мартинес
9
Манушу
9
Манушу
22
Мартинес
10
Иборра
11
Банега
11
Банега
10
Иборра
41
Кристофоро
23
Карришу
23
Карришу
41
Кристофоро
7
Витоло
22
Коноплянка
22
Коноплянка
7
Витоло
Остались в запасе
Райо Вальекано
Севилья
20
Джони Монтьель
АП
13
Йоель Родригес
ВР
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
20
Джони Монтьель
АП
13
Йоель Родригес
ВР
10
Пити
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Райо Вальекано - Севилья
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
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