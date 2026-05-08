Стало известно, когда произошел раскол внутри «Реала»

В Испании раскрывают подробности кризиса в мадридском «Реале».
По информации El Mundo, раскол внутри команды произошел еще четыре месяца назад.
12 января клуб уволил Хаби Алонсо с поста главного тренера, назначив вместо него Альваро Арбелоа.
Одна группа игроков поддерживала Алонсо, другая – Арбелоа. Смена тренера сделала раздевалку более разобщенной.
- «Реал» идет вторым в Примере с 77 очками в 34 турах.
- В воскресенье будет Эль Класико, в котором «Барселоне» достаточно не проиграть, чтобы досрочно стать чемпионом.
- Из ЛЧ мадридцы вылетели от «Баварии» на стадии 1/4 финала.
- В четверг стало известно о драке в раздевалке «Реала» между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени.
Источник: El Mundo