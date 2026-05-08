Стало известно, когда произошел раскол внутри «Реала»

В Испании раскрывают подробности кризиса в мадридском «Реале».

По информации El Mundo, раскол внутри команды произошел еще четыре месяца назад.

12 января клуб уволил Хаби Алонсо с поста главного тренера, назначив вместо него Альваро Арбелоа.

Одна группа игроков поддерживала Алонсо, другая – Арбелоа. Смена тренера сделала раздевалку более разобщенной.