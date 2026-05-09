Арбелоа впервые прокомментировал драку Вальверде и Чуамени в раздевалке «Реала»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа сделал заявление о конфликте внутри команды.

Федерико Вальверде и Орельен Чуамени дрались два дня подряд – в среду и четверг.

После второй стычки Вальверде потребовалась госпитализация.

Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке – ему наложили несколько швов.

Предположительно, он ненадолго потерял сознание. Его увозили с тренировочной базы на инвалидной коляске.

У Вальверде появились проблемы с памятью – ему диагностировали черепно-мозговую травму.

Клуб оштрафовал обоих футболистов на 500 тысяч евро.

«Я горжусь решительностью клуба. Что касается игроков, то они извинились перед болельщиками, и мне этого достаточно.

Я не буду казнить собственных футболистов, потому что они этого не заслуживают, учитывая их старания и преданность делу, их любовь к этой футболке.

Для меня игроком, олицетворяющим «Реал», является Хуанито – разве он никогда не допускал ошибок? Мы поем о нем на каждом матче только потому, что он всегда защищал эту эмблему. Как он мог не ошибаться? Если мы и любим его за что-то, так это за то, что он был одним из нас.

Все могут совершать ошибки, и они оба заслуживают того, чтобы мы двигались дальше», – сказал Арбелоа.