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Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»

8 мая, 08:37
5

В «Реале» обострилась обстановка внутри команды. Как сообщает OK Diario, несколько футболистов позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера Альваро Арбелоа.

Игроки прозвали 43-летнего специалиста Конусом. Узнав об этом, Арбелоа перестал доверять им место в составе и исключил из ротации.

Ситуация в клубе остается напряженной. Ранее сообщалось о конфликте между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени, который перерос в драку. Уругваец получил черепно-мозговую травму.

Следующий матч «Реал» проведет против «Барселоны». Встреча состоится в воскресенье, 10 мая.

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Арбелоа Альваро
Комментарии (5)
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yerlamilov
1778220015
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Бумбраш
1778222358
Конус не самое страшное,вон Рыловну потаскухой зовут и ничего,шлюшка ещё работает
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