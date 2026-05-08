Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»

В «Реале» обострилась обстановка внутри команды. Как сообщает OK Diario, несколько футболистов позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера Альваро Арбелоа.

Игроки прозвали 43-летнего специалиста Конусом. Узнав об этом, Арбелоа перестал доверять им место в составе и исключил из ротации.

Ситуация в клубе остается напряженной. Ранее сообщалось о конфликте между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени, который перерос в драку. Уругваец получил черепно-мозговую травму.

Следующий матч «Реал» проведет против «Барселоны». Встреча состоится в воскресенье, 10 мая.