  • Реакция Арбелоа на поведение Мбаппе после драки Вальверде и Чуамени

Реакция Арбелоа на поведение Мбаппе после драки Вальверде и Чуамени

9 мая, 13:20
2

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на претензии в адрес Килиана Мбаппе.

  • В четверг произошла драка между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени.
  • Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке и выбыл на 10-14 дней с черепно-мозговой травмой.
  • После инцидента Мбаппе покидал клубную базу в хорошем настроении и громко смеялся.

«То, что игрок уезжал с тренировки с улыбкой, вырвали из контекста. Я могу говорить только о его работе и о том, как он относится ко мне», – сказал Арбелоа.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Мбаппе Килиан Вальверде Федерико Чуамени Орельен Арбелоа Альваро
Комментарии (2)
odessakmv
1778324192
одна бибизяна радовалась за другую бибизяну... мозг-то так на пальме и остался
Ответить
Garrincha58
1778479521
Бесполезные игроки для Реала Камявынга, Чумининка и Мбапинка с ними никогда Реал ничего не добьётся
Ответить
