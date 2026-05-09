Реакция Арбелоа на поведение Мбаппе после драки Вальверде и Чуамени

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на претензии в адрес Килиана Мбаппе.

В четверг произошла драка между Федерико Вальверде и Орельеном Чуамени.

Уругваец разбил голову о центральный стол в раздевалке и выбыл на 10-14 дней с черепно-мозговой травмой.

После инцидента Мбаппе покидал клубную базу в хорошем настроении и громко смеялся.

«То, что игрок уезжал с тренировки с улыбкой, вырвали из контекста. Я могу говорить только о его работе и о том, как он относится ко мне», – сказал Арбелоа.