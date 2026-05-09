Арбелоа не нашел «крота» в «Реале»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о поиске человека, сливающего журналистам информацию из раздевалки.
«Нет, я не нашел «крота», потому что не работаю в ЦРУ или подобной организации. В «Реале» много людей, и я не собираюсь ни на кого указывать пальцем», – сказал Арбелоа.
- «Реал» идет вторым в Примере с 77 очками в 34 турах.
- В воскресенье будет Эль Класико, в котором «Барселоне» достаточно не проиграть, чтобы досрочно стать чемпионом.
- Из ЛЧ мадридцы вылетели от «Баварии» на стадии 1/4 финала.
Источник: AS