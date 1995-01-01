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    Березовский: «В следующем году «Сочи» будет претендовать на Лигу Европы. Сто процентов»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский выразил уверенность, что его команда останется в РПЛ на следующий сезон.

    • На данный момент «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата России.
    • Березовский сменил во главе команды Александра Точилина, который был уволен 20 ноября.

    – «Сочи» будет развиваться и не задержится на последнем месте. Неважно, при каком тренере, но ситуация улучшится. В следующем году «Сочи» будет претендовать на Лигу Европы. Сто процентов.

    – Для этого надо сохранить место в РПЛ.

    – Можете быть уверены, что мы не вылетим. У нас много сильных игроков, лидеров. Как опытных, таких как Кудряшов, Джанаев, так и молодых. Никита Бурмистров провел матч с «Уфой» на высочайшем уровне. Несколько подобных игр, и, думаю, в сборной обратят на него внимание как на конкурента Миранчуков, например.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:50
    Комментарии10
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      Рейтинг: +4354

      paracetamol 1 час назад

      Будет, если в ПФЛ не вылетит.

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      Рейтинг: +1202

      Genz 1 час назад

      Лигу ФНЛ потянут Сочи

      0
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      Рейтинг: +8669

      silver29 2 часа назад

      Газпрому не потянуть два проекта, там с одним сплошные расходы VAR не дешево обходится, да и где мы найдем Березовского через год что б ответить за слова ?

      3
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      Рейтинг: +10689

      vladimir-7 2 часа назад

      У Березовского похоже понос еще не прошел.

      1
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      Рейтинг: +242

      Hektor 84 2 часа назад

      На Березовского по ходу ангина действует, раз такое говорит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10689

      vladimir-7 2 часа назад

      Сочи в РПЛ удержаться бы, а потом можете долго мечтать о ЛЕ.
      Из ФНЛ в ЛЕ невозможно попасть.

      1
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      Рейтинг: +7699

      Skull_Boy > vladimir-7 2 часа назад

      Не бойся удержатся, большой брат не позволит просто так своей копилке вылететь

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      Рейтинг: +1813

      Борат > vladimir-7 2 часа назад

      возможно через победу в кубке

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      Рейтинг: +947

      Давид59 > Борат 2 часа назад

      К сожалению не в этом сезоне

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      Рейтинг: +1526

      sobaka120982 > vladimir-7 1 час назад

      Ты не в курсе? РФС учредила прямую путевку в ЛЕ. Если команда из фнл одновременно займёт первое и последние место!

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