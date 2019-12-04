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  • Березовский: «В следующем году «Сочи» будет претендовать на Лигу Европы. Сто процентов»

Березовский: «В следующем году «Сочи» будет претендовать на Лигу Европы. Сто процентов»

4 декабря 2019, 09:50
12

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский выразил уверенность, что его команда останется в РПЛ на следующий сезон.

  • На данный момент «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата России.
  • Березовский сменил во главе команды Александра Точилина, который был уволен 20 ноября.

– «Сочи» будет развиваться и не задержится на последнем месте. Неважно, при каком тренере, но ситуация улучшится. В следующем году «Сочи» будет претендовать на Лигу Европы. Сто процентов.

– Для этого надо сохранить место в РПЛ.

– Можете быть уверены, что мы не вылетим. У нас много сильных игроков, лидеров. Как опытных, таких как Кудряшов, Джанаев, так и молодых. Никита Бурмистров провел матч с «Уфой» на высочайшем уровне. Несколько подобных игр, и, думаю, в сборной обратят на него внимание как на конкурента Миранчуков, например.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Березовский Роман
Комментарии (12)
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vladimir-7
1575442835
Сочи в РПЛ удержаться бы, а потом можете долго мечтать о ЛЕ. Из ФНЛ в ЛЕ невозможно попасть.
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Hektor 84
1575444235
На Березовского по ходу ангина действует, раз такое говорит
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vladimir-7
1575444666
У Березовского похоже понос еще не прошел.
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paracetamol
1575448835
Будет, если в ПФЛ не вылетит.
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Decorhome
1575453806
Если не вылетит в этом. Очень большая конкуренция внизу таблицы
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Дядя Серёжа
1575454810
У нас все претендуют на ЛЕ
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Garrincha58
1575462528
ФНЛ вот на что может претендовать команда с Заболотным и К
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SPbZenit12
1575465646
Как раз место в 5ке одна московская команда освободила. Можно занимать.
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MaxRnD
1575475907
Шанс есть только с туркменом в роли гл. тренера
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