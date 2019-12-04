Березовский: «В следующем году «Сочи» будет претендовать на Лигу Европы. Сто процентов»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский выразил уверенность, что его команда останется в РПЛ на следующий сезон.

На данный момент «Сочи» замыкает турнирную таблицу чемпионата России.

Березовский сменил во главе команды Александра Точилина, который был уволен 20 ноября.

– «Сочи» будет развиваться и не задержится на последнем месте. Неважно, при каком тренере, но ситуация улучшится. В следующем году «Сочи» будет претендовать на Лигу Европы. Сто процентов.

– Для этого надо сохранить место в РПЛ.

– Можете быть уверены, что мы не вылетим. У нас много сильных игроков, лидеров. Как опытных, таких как Кудряшов, Джанаев, так и молодых. Никита Бурмистров провел матч с «Уфой» на высочайшем уровне. Несколько подобных игр, и, думаю, в сборной обратят на него внимание как на конкурента Миранчуков, например.