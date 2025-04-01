Березовский прокомментировал готовящийся трансфер Сперцяна в «Интер»

Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский оценил новость о желании «Интера» купить Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

«Мхитарян посоветовал руководству «Интера» подписать Сперцяна?! Это отличная новость! Знаю, что Эдуардом интересуются многие европейские топ-клубы. Мне кажется, что Сперцян мог бы заиграть с Генрихом Мхитаряном в «Интере», несмотря на то, что их позиции на футбольном поле совпадают.

Наверное, Эдуард мог бы заменить Генриха в миланском клубе, как это было в сборной Армении. Но если честно мне не хочется думать о том, что Мхитарян когда-нибудь закончит карьеру. Хочется, чтобы он играл как можно дольше!» – сказал Березовский.