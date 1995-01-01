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    Березовский: «Логичнее было бы сыграть в Уфе летом. Толчок ангине в «Сочи» дал матч с «Уфой». Все слегли»

    В «Сочи» случилась эпидемия ангины. Ситуацию прокомментировал и.о. главного тренера Роман Березовский.

    «Наверное, толчок дал матч с «Уфой» (1:1). Нужно в таких эпизодах делать так, чтобы лига сама назначала матчи, а не спрашивала желание у клубов. Логичнее было бы летом сыграть в Уфе, а осенью – в Сочи. Надо разумно подходить к этому моменту, можно даже в приказном порядке. А сейчас сыграли осенью в Уфе – и все слегли.

    Все отдались на максимум, плюс самолeт. Я точно не знаю, как это работает. У меня тоже организм ослаблен, но температуры нет», – сказал Березовский «Чемпионату».

    • В 18-м туре РПЛ «Сочи» сыграет на своем поле с «Оренбургом».
    • Матч пройдет 1-го декабря на стадионе «Фишт», начало – в 14:00 по Москве.
    • После 17-и туров сочинцы идут на последнем месте с 14-ю очками.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +35643

      portero 1 час назад

      У нас же в РПЛ дебилы составляют календарь,а может там все такие "умные", только цели их непонятны?

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