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  • Березовский: «Логичнее было бы сыграть в Уфе летом. Толчок ангине в «Сочи» дал матч с «Уфой». Все слегли»

Березовский: «Логичнее было бы сыграть в Уфе летом. Толчок ангине в «Сочи» дал матч с «Уфой». Все слегли»

29 ноября 2019, 18:53
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В «Сочи» случилась эпидемия ангины. Ситуацию прокомментировал и.о. главного тренера Роман Березовский.

«Наверное, толчок дал матч с «Уфой» (1:1). Нужно в таких эпизодах делать так, чтобы лига сама назначала матчи, а не спрашивала желание у клубов. Логичнее было бы летом сыграть в Уфе, а осенью – в Сочи. Надо разумно подходить к этому моменту, можно даже в приказном порядке. А сейчас сыграли осенью в Уфе – и все слегли.

Все отдались на максимум, плюс самолeт. Я точно не знаю, как это работает. У меня тоже организм ослаблен, но температуры нет», – сказал Березовский «Чемпионату».

  • В 18-м туре РПЛ «Сочи» сыграет на своем поле с «Оренбургом».
  • Матч пройдет 1-го декабря на стадионе «Фишт», начало – в 14:00 по Москве.
  • После 17-и туров сочинцы идут на последнем месте с 14-ю очками.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Уфа Березовский Роман
Комментарии (2)
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portero
1575045946
У нас же в РПЛ дебилы составляют календарь,а может там все такие "умные", только цели их непонятны?
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zigbert
1575140190
Жаль игроков ,да и зрителей. В таких условиях и смотреть и играть сложно.
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