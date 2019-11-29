Березовский: «Логичнее было бы сыграть в Уфе летом. Толчок ангине в «Сочи» дал матч с «Уфой». Все слегли»

В «Сочи» случилась эпидемия ангины. Ситуацию прокомментировал и.о. главного тренера Роман Березовский.
«Наверное, толчок дал матч с «Уфой» (1:1). Нужно в таких эпизодах делать так, чтобы лига сама назначала матчи, а не спрашивала желание у клубов. Логичнее было бы летом сыграть в Уфе, а осенью – в Сочи. Надо разумно подходить к этому моменту, можно даже в приказном порядке. А сейчас сыграли осенью в Уфе – и все слегли.
Все отдались на максимум, плюс самолeт. Я точно не знаю, как это работает. У меня тоже организм ослаблен, но температуры нет», – сказал Березовский «Чемпионату».
- В 18-м туре РПЛ «Сочи» сыграет на своем поле с «Оренбургом».
- Матч пройдет 1-го декабря на стадионе «Фишт», начало – в 14:00 по Москве.
- После 17-и туров сочинцы идут на последнем месте с 14-ю очками.
Источник: «Чемпионат»