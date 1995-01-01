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    Березовский – о Мхитаряне в РПЛ: «В будущем конечно. Доиграет контракт с «Ромой», а там будет смотреть»

    Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался о возможном трансфере полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна в клуб РПЛ.

    – Вы спрашивали у Генриха Мхитаряна о новостях, касающихся его возможного перехода в «Спартак». Что ответил?

    – Генрих был растерян. Сказал, что прочитал эти новости в европейских изданиях, но с ним никто не контактировал, и таких разговоров не было. Тема подогревается извне.

    – Он сам был бы готов переехать в Россию?

    – В будущем, думаю, конечно. Но он вроде недавно продлил соглашение с «Ромой». Доиграет контракт, а там будет смотреть.

    Он к любым странам может адаптироваться, к России в том числе, так как знает много языков. Так что это не исключено.

    • В текущем сезоне Мхитарян провел за «Рому» 15 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
    • Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2388

      FRZZ 1 минуту назад

      Он сейчас уже не очень, а если доиграет контракт с Ромой, вообще никому не нужен будет.

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