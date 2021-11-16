Березовский – о Мхитаряне в РПЛ: «В будущем конечно. Доиграет контракт с «Ромой», а там будет смотреть»

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался о возможном трансфере полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна в клуб РПЛ.

– Вы спрашивали у Генриха Мхитаряна о новостях, касающихся его возможного перехода в «Спартак». Что ответил?

– Генрих был растерян. Сказал, что прочитал эти новости в европейских изданиях, но с ним никто не контактировал, и таких разговоров не было. Тема подогревается извне.

– Он сам был бы готов переехать в Россию?

– В будущем, думаю, конечно. Но он вроде недавно продлил соглашение с «Ромой». Доиграет контракт, а там будет смотреть.

Он к любым странам может адаптироваться, к России в том числе, так как знает много языков. Так что это не исключено.