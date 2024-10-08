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    Березовский ответил, в чем Сафонов лучше Акинфеева

    Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский сравнил голкиперов Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

    «Акинфеев – многоопытный вратарь, уже повидавший все в футболе. Если говорить о Сафонове, то его плюсы – антропология. Он выше ростом, у него длиннее руки и ноги, Матвей может дотянуться до мячей, до которых, возможно, не смог бы дотянуться Игорь.

    Еще один момент – насколько я знаю, у Сафонова не было серьезных травм, а Акинфеев «рвал» крестообразные связки.

    В целом же у каждого есть как свои плюсы, так и минусы. У Акинфеева мне нравится его рациональность, понимание игры. Игорь – высококлассный вратарь, всей своей карьерой доказавший, что он мастер. У Матвея в этом плане все впереди, Сафонов еще очень молод. Надеюсь, он будет и дальше прибавлять», – сказал Березовский.

    • «ПСЖ» купил Сафонова летом у «Краснодара» за 20 миллионов евро.
    • Матвей сыграл за парижан и в Лиге чемпионов, и в Лиге 1.
    • Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.

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    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии (7)
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    1728396722
    Кручу-верчу, в поддавки играть не хочу...
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    Цугундeр
    1728397163
    Косичка и усики..
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    Spartak_forv@
    1728397296
    На святое замахнулись?
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    Mirak92
    1728402058
    Интригой в семье
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    subbotaspartak
    1728405784
    кинфеев «рвал» крестообразные связки....У Матвея в этом плане все впереди... Шутка, так делают репортажи журналюги. Всем здоровья
    Ответить
    СайфуЛлах-Усманов-google
    1728406390
    До Акинфеева ему как от Краснодара до Парижа пешком идти ... Акинфеев такие мячи вытаскивал....
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    The only one
    1728409666
    Какое мороженое лучше: эскимо или пломбир? У каждого свои плюсы и минусы...
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