Березовский ответил, в чем Сафонов лучше Акинфеева

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский сравнил голкиперов Матвея Сафонова и Игоря Акинфеева.

«Акинфеев – многоопытный вратарь, уже повидавший все в футболе. Если говорить о Сафонове, то его плюсы – антропология. Он выше ростом, у него длиннее руки и ноги, Матвей может дотянуться до мячей, до которых, возможно, не смог бы дотянуться Игорь.

Еще один момент – насколько я знаю, у Сафонова не было серьезных травм, а Акинфеев «рвал» крестообразные связки.

В целом же у каждого есть как свои плюсы, так и минусы. У Акинфеева мне нравится его рациональность, понимание игры. Игорь – высококлассный вратарь, всей своей карьерой доказавший, что он мастер. У Матвея в этом плане все впереди, Сафонов еще очень молод. Надеюсь, он будет и дальше прибавлять», – сказал Березовский.