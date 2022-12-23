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  • «Всем нам чуть-чуть обидно из-за его выбора». Березовский – о решении Захаряна выступать за Россию вместо Армении

«Всем нам чуть-чуть обидно из-за его выбора». Березовский – о решении Захаряна выступать за Россию вместо Армении

23 декабря 2022, 17:47
1

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский высказался о полузащитнике «Динамо» Арсене Захаряне.

– Как вы восприняли, когда узнали что Арсен Захарян будет защищать цвета сборной России?

– Я не вправе что-то говорить. Если бы я хотел осуждать или судить кого-то, я бы пошeл в юридический институт, был бы прокурором или стал бы судьей.

Осуждать чьи-то решения я не вправе, это удел людей, которые любят сплетничать. Это его выбор, нужно его уважать. Он такой же равноправный человек, как и все мы.

Всем нам чуть-чуть обидно из-за его выбора, потому что мы могли иметь такого сильно футболиста в сборной Армении.

В любом случае, мы продолжаем желать ему добра, болеть и переживать за него.

– В последние месяцы идут разговоры, что он хочет получить армянский паспорт. Если бы возникла техническая возможность сменить сборную, его бы приняла общественность?

– Наша и российская общественность могут отнестись с пониманием. Человек своей хорошей игрой и своим отношением к делу может много что изменить, в том числе отношение к себе.

– Летом он должен был перейти в «Челси», но трансфер сорвался. Такой уровень он бы потянул или рано?

– Сложно сказать, но, мне кажется, в таком возрасте очень трудно переходить в Англию.

В первую очередь, могут появиться серьезные травмы, нужно окрепнуть для такого чемпионата.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • В составе сборной России хавбек отдал 1 результативную передачу в 6 играх.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Армения Россия Динамо Захарян Арсен Березовский Роман
Комментарии (1)
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neim
1671808299
Взгляни на результаты своей сборной, обидчивый ты наш. Без слез смотреть трудно. Мхитарян кстати гораздо сильнее Захаряна, но сильно ли он помог сборной Армении ? https://rsport.ria.ru/organization_football_armenia/rezultaty/
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