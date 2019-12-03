«Уфа»: «Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно регламенту, будем пытаться перенести матч»

«Уфа» в твиттере пошутила о травме главного тренера команды Вадима Евсеева на тренировке.

«Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч. Либо отменим все тренировки, чтобы сохранить оставшийся тренерский штаб», – говорится в сообщении клуба.

«Уфа» также опубликовала фото с тренировки команды.

Ранее в «Сочи» произошла эпидемия ангины, заболели 10 игроков. Клуб попросил лигу перенести матч с «Оренбургом». И.о. главного тренера «Сочи» Роман Березовский заявлял, что толчок эпидемии дал матч с «Уфой».

«Сочи»: «Команду подкосил вирус ангины. Пришлось отменить тренировку за два дня до игры с «Оренбургом»