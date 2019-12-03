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  • «Уфа»: «Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно регламенту, будем пытаться перенести матч»

«Уфа»: «Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно регламенту, будем пытаться перенести матч»

3 декабря 2019, 13:31
6

«Уфа» в твиттере пошутила о травме главного тренера команды Вадима Евсеева на тренировке.

«Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч. Либо отменим все тренировки, чтобы сохранить оставшийся тренерский штаб», – говорится в сообщении клуба.

«Уфа» также опубликовала фото с тренировки команды.

Ранее в «Сочи» произошла эпидемия ангины, заболели 10 игроков. Клуб попросил лигу перенести матч с «Оренбургом». И.о. главного тренера «Сочи» Роман Березовский заявлял, что толчок эпидемии дал матч с «Уфой».

«Сочи»: «Команду подкосил вирус ангины. Пришлось отменить тренировку за два дня до игры с «Оренбургом»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Сочи Евсеев Вадим Березовский Роман
Комментарии (6)
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ЮНик
1575370566
"Сочи" насмешила многих этой "ангиной". Какой может быть ОДНОВРЕМЕННЫЙ вирус ангины? Они что все перецеловались или старик Хоттабыч их заразил? Скорее всего закусь в ресторане была несвежая. Или водка))) https://www.youtube.com/watch?v=qu-L0AcDlbs
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Давид59
1575370584
Ха ха ха. Очень смешно. Выдвигаю команду Уфа в премьер-лигу КВН
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Старикан
1575376389
Скоро будут как в Старике Хоттабыче результаты матчей отменять...))
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portero
1575376773
так себе юморок , для очень узкого круга......
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Garrincha58
1575399833
глупости в твитере уже порядком надоели
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