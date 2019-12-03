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    «Уфа»: «Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно регламенту, будем пытаться перенести матч»

    «Уфа» в твиттере пошутила о травме главного тренера команды Вадима Евсеева на тренировке.

    «Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6.3 абзац 3 будем пытаться перенести матч. Либо отменим все тренировки, чтобы сохранить оставшийся тренерский штаб», – говорится в сообщении клуба.

    «Уфа» также опубликовала фото с тренировки команды.

    Ранее в «Сочи» произошла эпидемия ангины, заболели 10 игроков. Клуб попросил лигу перенести матч с «Оренбургом». И.о. главного тренера «Сочи» Роман Березовский заявлял, что толчок эпидемии дал матч с «Уфой».

    «Сочи»: «Команду подкосил вирус ангины. Пришлось отменить тренировку за два дня до игры с «Оренбургом»

    Источник: твиттер «Уфы»

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    Сегодня, 13:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +930

      Давид59 43 минуты назад

      Ха ха ха. Очень смешно. Выдвигаю команду Уфа в премьер-лигу КВН

      0
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      Рейтинг: +3591

      ЮНик 43 минуты назад

      "Сочи" насмешила многих этой "ангиной". Какой может быть ОДНОВРЕМЕННЫЙ вирус ангины? Они что все перецеловались или старик Хоттабыч их заразил? Скорее всего закусь в ресторане была несвежая. Или водка))) https://www.youtube.com/watch?v=qu-L0AcDlbs

      0
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      Рейтинг: +3796

      Добрый Бобер > ЮНик 10 минут назад

      Фолликулярная ангина – инфекционно-воспалительное заболевание бактериальной природы, вызванное патогенной флорой и проявляющееся патологическими изменениями лимфоидной ткани (фолликулов паренхимы) нёбных миндалин, выраженными явлениями интоксикации и значительным увеличением лимфатических узлов.
      Заражение происходит при контакте с больным человеком или бактерионосителем. Путь передачи инфекции – воздушно-капельный, алиментарный или контактно-бытовой (при использовании предметов быта, обсеменённых патогенной флорой).

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      Рейтинг: +113

      Semenycch 45 минут назад

      Это была шутка?

      0
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      Рейтинг: +1805

      Борат 1 час назад

      ой пля ща лопну от смеха!
      давно не читал таких шуток юмора!
      аааааааааа

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