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    Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, чему его научили Шунин, Габулов и Березовский

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, чему он научился у других голкиперов столичной команды, а также прокомментировал отсутствие игровой практики.

    – В «Динамо» из самых крутых ты работал с Березовским, Габуловым и Шуниным. Главное, чему ты у них научился?

    – Шунин – подход к делу, профессионализм. Габулов – характер, лидерство. Березовский – все время говорил, что у меня очень быстрые ноги и лучше играть по линии. Что я могу быстро перебирать ногами и выпрыгивать. Я этого и придерживаюсь. Он сам так играл.

    – Ты уже давно тренируешься с основой «Динамо», но дебютировал только в августе из-за травмы Шунина. Взял лучшего игрока августа, отыграл семь матчей – и снова сел.

    – Мне очень понравилось играть в РПЛ – совсем другие эмоции. Спокойно отношусь, что сел. Нужно тренироваться. И если я буду лучше – то и буду играть. После неудачной игры с «Ростовом», где я совершил ошибку, меня посадили. Решает тренер. Обижаться на кого-то бессмысленно. Надеюсь, что скоро вернусь обратно в основу.

    Вратарь «Динамо» снялся в рекламе чипсов с Егором Кридом и прошел курсы по дизайну квартир. Мы с ним поговорили

    Источник: «Гол»

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