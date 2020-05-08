Вратарь «Динамо» Лещук рассказал, чему его научили Шунин, Габулов и Березовский

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, чему он научился у других голкиперов столичной команды, а также прокомментировал отсутствие игровой практики.

– В «Динамо» из самых крутых ты работал с Березовским, Габуловым и Шуниным. Главное, чему ты у них научился?

– Шунин – подход к делу, профессионализм. Габулов – характер, лидерство. Березовский – все время говорил, что у меня очень быстрые ноги и лучше играть по линии. Что я могу быстро перебирать ногами и выпрыгивать. Я этого и придерживаюсь. Он сам так играл.

– Ты уже давно тренируешься с основой «Динамо», но дебютировал только в августе из-за травмы Шунина. Взял лучшего игрока августа, отыграл семь матчей – и снова сел.

– Мне очень понравилось играть в РПЛ – совсем другие эмоции. Спокойно отношусь, что сел. Нужно тренироваться. И если я буду лучше – то и буду играть. После неудачной игры с «Ростовом», где я совершил ошибку, меня посадили. Решает тренер. Обижаться на кого-то бессмысленно. Надеюсь, что скоро вернусь обратно в основу.

Вратарь «Динамо» снялся в рекламе чипсов с Егором Кридом и прошел курсы по дизайну квартир. Мы с ним поговорили