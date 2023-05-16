Березовский раскрыл размер зарплат в чемпионате Армении

Роман Березовский сравнил зарплаты в чемпионатах Армении и России.

«До 10 тысяч долларов в месяц. Но столько получают единицы – действительно звeздные игроки по армянским меркам.

А так средний оклад, как я слышал, 3-4-5 тысяч. В РПЛ, по-моему, основная масса игроков получает гораздо больше», сказал тренер вратарей сборной Армении.