Березовский раскрыл размер зарплат в чемпионате Армении

Роман Березовский сравнил зарплаты в чемпионатах Армении и России.
«До 10 тысяч долларов в месяц. Но столько получают единицы – действительно звeздные игроки по армянским меркам.
А так средний оклад, как я слышал, 3-4-5 тысяч. В РПЛ, по-моему, основная масса игроков получает гораздо больше», сказал тренер вратарей сборной Армении.
- Березовский большую часть игровой карьеры провел в России.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Зенит», «Динамо», «Торпедо» и «Химки».
- Позднее экс-голкипер стал тренером, работал в «Динамо» и «Сочи».
Источник: «Чемпионат»