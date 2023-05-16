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    Березовский раскрыл размер зарплат в чемпионате Армении

    Роман Березовский сравнил зарплаты в чемпионатах Армении и России.

    «До 10 тысяч долларов в месяц. Но столько получают единицы – действительно звeздные игроки по армянским меркам.

    А так средний оклад, как я слышал, 3-4-5 тысяч. В РПЛ, по-моему, основная масса игроков получает гораздо больше», сказал тренер вратарей сборной Армении.

    • Березовский большую часть игровой карьеры провел в России.
    • Он наиболее известен по выступлениям за «Зенит», «Динамо», «Торпедо» и «Химки».
    • Позднее экс-голкипер стал тренером, работал в «Динамо» и «Сочи».

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    Источник: «Чемпионат»

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