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Экс-тренер «Сочи» Березовский возглавил «Пюник»

8 января 2020, 16:28

Бывший тренер «Сочи» Роман Березовский стал главным тренером ереванского «Пюника».

Помощником Березовского станет бывший защитник пермского «Амкара» Роберт Арзуманян. Также в его штаб вошли тренер вратарей Хайк Киракосян и тренер по физподготовке Чиро Верди.

  • С июня 2019 года Березовский работал в тренерском штабе ФК «Сочи».
  • С 20 ноября по 8 ноября включительно исполнял обязанности главного тренера после ухода Александра Точилина.
  • Березовский играл за сборную Армении с 1996-го по 2016 год.

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Публикация от text (@pyunik_fc)

Источник: инстаграм «Пюника»
Россия. Премьер-лига Сочи Пюник Березовский Роман
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