Экс-тренер «Сочи» Березовский возглавил «Пюник»

Бывший тренер «Сочи» Роман Березовский стал главным тренером ереванского «Пюника».

Помощником Березовского станет бывший защитник пермского «Амкара» Роберт Арзуманян. Также в его штаб вошли тренер вратарей Хайк Киракосян и тренер по физподготовке Чиро Верди.

С июня 2019 года Березовский работал в тренерском штабе ФК «Сочи».

С 20 ноября по 8 ноября включительно исполнял обязанности главного тренера после ухода Александра Точилина .

. Березовский играл за сборную Армении с 1996-го по 2016 год.