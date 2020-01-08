Экс-тренер «Сочи» Березовский возглавил «Пюник»

Бывший тренер «Сочи» Роман Березовский стал главным тренером ереванского «Пюника».
Помощником Березовского станет бывший защитник пермского «Амкара» Роберт Арзуманян. Также в его штаб вошли тренер вратарей Хайк Киракосян и тренер по физподготовке Чиро Верди.
- С июня 2019 года Березовский работал в тренерском штабе ФК «Сочи».
- С 20 ноября по 8 ноября включительно исполнял обязанности главного тренера после ухода Александра Точилина.
- Березовский играл за сборную Армении с 1996-го по 2016 год.
Источник: инстаграм «Пюника»