Березовский – о переносе матча с «Оренбургом»: «Очень достойный поступок наших коллег. Спасибо им»

Матч 18-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Сочи» перенесли на следующий год в связи с эпидемией ангины в команде южан. И.о. главного тренера Роман Березовский поблагодарил коллег.

«Это очень достойный поступок наших коллег из «Оренбурга», которые с пониманием отнеслись к нашей ситуации. Это и есть настоящий фэйр-плей, который в таких поступках и проявляется в спорте.

Сегодня у нас тренировка, в ней смогут принять участие семь-восемь человек. Остальные долечиваются. Наш медштаб героически отработал в эти дни, и это должно принести свои плоды.

Еще раз спасибо «Оренбургу», благодаря им у нас будет время на восстановление, на то, чтобы начать полноценную подготовку к матчу с «Рубином» где-то со вторника», – сказал Березовский.