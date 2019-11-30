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    Березовский – о переносе матча с «Оренбургом»: «Очень достойный поступок наших коллег. Спасибо им»

    Матч 18-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Сочи» перенесли на следующий год в связи с эпидемией ангины в команде южан. И.о. главного тренера Роман Березовский поблагодарил коллег.

    «Это очень достойный поступок наших коллег из «Оренбурга», которые с пониманием отнеслись к нашей ситуации. Это и есть настоящий фэйр-плей, который в таких поступках и проявляется в спорте.

    Сегодня у нас тренировка, в ней смогут принять участие семь-восемь человек. Остальные долечиваются. Наш медштаб героически отработал в эти дни, и это должно принести свои плоды.

    Еще раз спасибо «Оренбургу», благодаря им у нас будет время на восстановление, на то, чтобы начать полноценную подготовку к матчу с «Рубином» где-то со вторника», – сказал Березовский.

    • Ангиной заболели 10 полевых футболистов «Сочи».
    • Матч планировалось провести 1-го декабря в 14:00 по московскому времени.
    • «Сочи» идет в таблице последним.

    Источник: «Р-Спорт»

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