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  • Березовский – о переносе матча с «Оренбургом»: «Очень достойный поступок наших коллег. Спасибо им»

Березовский – о переносе матча с «Оренбургом»: «Очень достойный поступок наших коллег. Спасибо им»

30 ноября 2019, 13:59
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Матч 18-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Сочи» перенесли на следующий год в связи с эпидемией ангины в команде южан. И.о. главного тренера Роман Березовский поблагодарил коллег.

«Это очень достойный поступок наших коллег из «Оренбурга», которые с пониманием отнеслись к нашей ситуации. Это и есть настоящий фэйр-плей, который в таких поступках и проявляется в спорте.

Сегодня у нас тренировка, в ней смогут принять участие семь-восемь человек. Остальные долечиваются. Наш медштаб героически отработал в эти дни, и это должно принести свои плоды.

Еще раз спасибо «Оренбургу», благодаря им у нас будет время на восстановление, на то, чтобы начать полноценную подготовку к матчу с «Рубином» где-то со вторника», – сказал Березовский.

  • Ангиной заболели 10 полевых футболистов «Сочи».
  • Матч планировалось провести 1-го декабря в 14:00 по московскому времени.
  • «Сочи» идет в таблице последним.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Березовский Роман
Комментарии (2)
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Decorhome
1575114813
Уважуха
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AHTUNGBOL
1575125064
Выглядит всё конечно достойно, но если посмотреть на то, кто владеет этими клубами, то я думаю, обо всем договорились наверху..
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