Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» – «Оренбург». 10 игроков южан заболели ангиной

    Матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» перенесен на резервную дату.

    «Российская Премьер-Лига сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18 тура «Сочи» – «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесeн на резервную дату. О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении лиги.

    • Ангиной заболели 10 полевых футболистов «Сочи».
    • Матч планировалось провести 1 декабря в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:17
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74635
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru