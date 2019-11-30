РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» – «Оренбург». 10 игроков южан заболели ангиной

Матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» перенесен на резервную дату.

«Российская Премьер-лига сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18 тура «Сочи» – «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесeн на резервную дату. О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении лиги.