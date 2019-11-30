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  • РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» – «Оренбург». 10 игроков южан заболели ангиной

РПЛ объявила о переносе матча «Сочи» – «Оренбург». 10 игроков южан заболели ангиной

30 ноября 2019, 11:17
27

Матч 18-го тура РПЛ между «Сочи» и «Оренбургом» перенесен на резервную дату.

«Российская Премьер-лига сообщает, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18 тура «Сочи» – «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесeн на резервную дату. О дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении лиги.

  • Ангиной заболели 10 полевых футболистов «Сочи».
  • Матч планировалось провести 1 декабря в 14:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург
Комментарии (27)
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серега кашин
1575103111
правильно, что и следовало ожидать
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SLADE2019
1575103172
Интересно, а почему уфимцы не заболели? Наверное дело не в уфимском холоде? Но дело не в этом. По моему мнению, матч должен состояться. Пусть выставляют резервный состав, раз такие тепличные основные игроки. Да и медики клуба будут в следующий раз свой хлеб отрабатывать. Хотя, не знаю, как там по регламенту. Но по человечески, пусть играют!
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ufos73
1575107840
Футбол для болельщиков!!! Ну это не удивительно, Зина 3 договорилась с Зиной 2, а газпрЁм одобрил! Игру скорее всего перенесут на апрель, когда станет ясно какому фарм клубу больше нужны очки, что бы не вылетит ))
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VVM1964
1575108140
Зенит - 2 и Зенит - 3 пока не определились кому очки нужнее - Сочи что бы не вылететь или Оренбургу , чтобы попытаться запрыгнуть в зону евро кубков , расклад в турнирной таблице прояснится , вот тогда и сыграют . ПОЗОР , ПОЗОР ЗЕНИТУ И ЕГО САТЕЛЛИТАМ !!! ))))))))))
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Nesterenko
1575108586
Ну грубо говоря в футбольном клубе карантин, это правильное решение о переносе.
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GoLenaStop
1575109931
Странно, что такая инфекция не проявилась у игроков Оренбурга и Зенита - ведь все они сосут из одной трубочки... Хи...
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dimazavr
1575115499
Это триада нашего футбола. (В слове "триада" я "Г" потерял).
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evgevg13
1575117034
прям по Хоттабычу...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1575117878
Ложь, пи*дешь и провокация.
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paracetamol
1575119233
Команды Шайба и Зубило в одном лице.
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