Березовский сказал, что будет мотивировать «Зенит» в новом сезоне

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский поделился ожиданиями от выступлений «Зенита» в сезоне-2025/26.
«Концовка прошлого сезона подстегнет футболистов и всех работников клуба для дальнейших высоких свершений. Возможно, будут перестановки, обновления состава. «Зенит» в последние годы всегда был претендентом на чемпионство. Можно занять первое место и в сотый сезон», – сказал Березовский.
- «Зенит» в минувшем сезоне занял 2-е место в РПЛ, отстав на 1 очко от «Краснодара».
- Петербуржцы выиграли 6 предыдущих чемпионатов России подряд.
- Официально «Зенит» отмечает 100-летие в этом году.
Источник: «Матч ТВ»