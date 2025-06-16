Березовский сказал, что будет мотивировать «Зенит» в новом сезоне

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский поделился ожиданиями от выступлений «Зенита» в сезоне-2025/26.

«Концовка прошлого сезона подстегнет футболистов и всех работников клуба для дальнейших высоких свершений. Возможно, будут перестановки, обновления состава. «Зенит» в последние годы всегда был претендентом на чемпионство. Можно занять первое место и в сотый сезон», – сказал Березовский.