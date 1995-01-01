Акинфеев побил рекорд Березовского по отраженным пенальти в чемпионате России

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Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом российского чемпионата.
34-летний вратарь в воскресном матче РПЛ против «Ростова» отразил пенальти в исполнении Романа Еременко.
Для Акинфеева этот отбитый 11-метровый стал 15-м в играх турнира.
По этому показателю голкипер ЦСКА обогнал Романа Березовского (14). Третье место по отраженным пенальти делят еще играющие Александр Беленов из «Уфы» и Сергей Рыжиков из «Тамбова» (оба – по 11).