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    Акинфеев побил рекорд Березовского по отраженным пенальти в чемпионате России

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев стал рекордсменом российского чемпионата.

    34-летний вратарь в воскресном матче РПЛ против «Ростова» отразил пенальти в исполнении Романа Еременко.

    Для Акинфеева этот отбитый 11-метровый стал 15-м в играх турнира.

    По этому показателю голкипер ЦСКА обогнал Романа Березовского (14). Третье место по отраженным пенальти делят еще играющие Александр Беленов из «Уфы» и Сергей Рыжиков из «Тамбова» (оба – по 11).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9

      zabo49 22 минуты назад

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      Рейтинг: +39

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Правую руку Дзюбы ему не побить

      0
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      Рейтинг: +15892

      silver29 1 час назад

      Акинфеев лучший на сегодня воротчик, зря он поторопился с уходом из сборной.

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      Рейтинг: +13973

      vladimir-7 > silver29 1 час назад

      Уходить надо вовремя и красиво, а не когда от тебя не знают
      как избавиться и смотрят на тебя как на инородное тело.

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      Рейтинг: +17934

      bset > silver29 1 час назад

      Он уже не выдерживает в таком ритме. Каждую осень ездит в Германию на профилактику после последних травм. Так что для него теперь матчи сборных - это время отдыха. Да и грамотно сделал, что ушел на волне успеха. Наши болельщики такие - один раз ошибешься и все прежние успехи забудут.

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