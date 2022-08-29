Тренер сборной Армении – о переходе Захаряна в «Челси»: «Арсен пытается спасти свою карьеру»

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался о возможном переходе Арсена Захаряна из «Динамо» в «Челси».

«Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией по отношению к спортсменам. Всегда говорили, что спорт вне политики, но на деле оказывается совсем по‑другому. Не берусь судить или выдвигать вопросы Арсену, это его выбор, который мы должны уважать.

Он, наверное, таким образом пытается спасти свою спортивную карьеру, которая и так неплохо развивается на данном этапе.

Всегда есть три точки — клуб, который хочет приобрести игрока, «Динамо», которое его вырастило, и сам Арсен Захарян. Эти точки зрения должны соединиться в одну, чтобы всем было взаимовыгодно, тогда вопросов нет. Пусть он идет и радует нас в сильной лиге, будем за ним наблюдать и радоваться его успехам.

По поводу смены гражданства, то это вопрос к юристам УЕФА, но, скорее всего, это невозможно. Да, у него есть армянские корни, но он совсем недавно сделал выбор выступать за сборную России. Это решение тоже надо уважать.

Конечно, армянские болельщики и тренеры были бы рады Арсену в команде. Такой сильный игрок был бы большим подспорьем для нашей сборной, в плане адаптации не было бы проблем, но неизвестно, как здесь отреагирует общественность.

Мы говорим обо всем в сослагательном наклонении. Нужно, чтобы произошел факт, и уже после этого делать выводы», – сказал Березовский.