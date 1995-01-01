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    Березовский – об ангине в «Сочи»: «Может, чудом выберемся из этой ситуации»

    В «Сочи» случилась эпидемия ангины. Ситуацию прокомментировал и.о. главного тренера Роман Березовский.

    «Работа ведeтся при форс-мажорных обстоятельствах. Мы на связи с медицинским штабом, постоянно мониторим и ждeм новостей. У всех всe индивидуально, кто-то слeг сразу, кому-то симптомы уменьшить успели. Полная картина прояснится позже.

    Брать игроков на матч из молодeжной команды? С нами уже тренируются их лидеры, взять некого. Но не потому, что ребята плохие, мы юридически их использовать не сможем – контракты непрофессиональные. Игроков на матч нам хватит, но, если человек несколько дней не тренировался, организм ослаблен. Он наденет форму, но будет на поле находиться. А играть и что-то требовать от него уже сложнее.

    Может, чудом выберемся из этой ситуации. Надеюсь на это», – сказал Березовский «Чемпионату».

    • В 18-м туре РПЛ «Сочи» сыграет на своем поле с «Оренбургом».
    • Матч пройдет 1-го декабря на стадионе «Фишт», начало – в 14:00 по Москве.
    • После 17-и туров сочинцы идут на последнем месте с 14-ю очками.

    Источник: «Чемпионат»

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