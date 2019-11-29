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  • Березовский – об ангине в «Сочи»: «Может, чудом выберемся из этой ситуации»

Березовский – об ангине в «Сочи»: «Может, чудом выберемся из этой ситуации»

29 ноября 2019, 20:32
7

В «Сочи» случилась эпидемия ангины. Ситуацию прокомментировал и.о. главного тренера Роман Березовский.

«Работа ведeтся при форс-мажорных обстоятельствах. Мы на связи с медицинским штабом, постоянно мониторим и ждeм новостей. У всех всe индивидуально, кто-то слeг сразу, кому-то симптомы уменьшить успели. Полная картина прояснится позже.

Брать игроков на матч из молодeжной команды? С нами уже тренируются их лидеры, взять некого. Но не потому, что ребята плохие, мы юридически их использовать не сможем – контракты непрофессиональные. Игроков на матч нам хватит, но, если человек несколько дней не тренировался, организм ослаблен. Он наденет форму, но будет на поле находиться. А играть и что-то требовать от него уже сложнее.

Может, чудом выберемся из этой ситуации. Надеюсь на это», – сказал Березовский «Чемпионату».

  • В 18-м туре РПЛ «Сочи» сыграет на своем поле с «Оренбургом».
  • Матч пройдет 1-го декабря на стадионе «Фишт», начало – в 14:00 по Москве.
  • После 17-и туров сочинцы идут на последнем месте с 14-ю очками.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Березовский Роман
Комментарии (7)
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серега кашин
1575049205
выберетесь и сыграете основой
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nazarovkonstan
1575050473
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
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erma
1575052091
Интересная инфа об ангине: "Дополнительным признаком ангины может быть возраст. Чаще всего болеют дети до 15 лет. Иммунные функции миндалин снижаются после полового созревания. Вот почему тонзиллит РЕДКО встречается у взрослых людей". Хочу спросить: это как же нужно было запустить свой организм чтобы МАССОВО заболеть невзрослой болезнью.
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shurik45
1575052658
#сочибезангины . Здоровья ребятам.
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hasset
1575057145
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе. Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто по братски делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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