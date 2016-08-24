Зотов: «Динамо» обязано быть на первом месте в ФНЛ»

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона московский клуб должен занять в турнирной таблице ФНЛ первое место и вернуться в РФПЛ.

– Чего больше в этой ситуации – приятного или напряженного? Не догнали бы, не упустить бы…

– Нет-нет, воспринимаем лидерство как должное. «Динамо» обязано быть на первом месте в ФНЛ. Чем раньше решим задачу, тем лучше.

– Накачки часто бывают? На установках, скажем, или на собраниях командных звучит «давай-давай»?

– Зачем напоминать, если все знают задачу? Планомерно готовимся к матчам, в каждом из которых нужно три очка.