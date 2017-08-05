«Динамо» забило три безответных гола «Амкару»

Довершил разгром хабаровчан нападающий Вандерсон, изящно перебросивший голкипера после входа один на один.
С каких пор Амкар у нас Хабаровским стал?а пермяки-хабаровчанами?!Исправьте!!!
Сегодня прошел матч четвертого тура РФПЛ, в котором «Динамо» принимало «Амкар». Вашему вниманию все голы этой встречи.
В начале второго тайма нападающий бело-голубых Кирилл Панченко вывел свою команду вперед.
1:0 – Панченко, 49
ГЛ! @FCDM_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 1:0 49' Кирилл Панченко pic.twitter.com/9vBlDP4biE— РФПЛ (@rfpl) 5 августа 2017 г.
На 64-й минуте хавбек Александр Зотов красивым ударом в ближний верхний угол удвоил преимущество динамовцев.
2:0 – Зотов, 64
ГЛ! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 2:0 64' Александр Зотов pic.twitter.com/gLPGgME5Ku— РФПЛ (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Довершил разгром хабаровчан нападающий Вандерсон, изящно перебросивший голкипера после входа один на один.
3:0 – Вандерсон, 82
ГЛ! @FCDM_official #НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 3:0 82' Вандерсон pic.twitter.com/CocgjeJJxc— РФПЛ (@rfpl) 5 августа 2017 г.