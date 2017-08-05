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    «Динамо» забило три безответных гола «Амкару»

    Сегодня прошел матч четвертого тура РФПЛ, в котором «Динамо» принимало «Амкар». Вашему вниманию все голы этой встречи.

    В начале второго тайма нападающий бело-голубых Кирилл Панченко вывел свою команду вперед.

    1:0 – Панченко, 49

    На 64-й минуте хавбек Александр Зотов красивым ударом в ближний верхний угол удвоил преимущество динамовцев.

    2:0 – Зотов, 64

    Довершил разгром хабаровчан нападающий Вандерсон, изящно перебросивший голкипера после входа один на один.

    3:0 – Вандерсон, 82

    Источник: РПЛ

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    05.08.2017 19:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 5 августа 2017, 19:49

      Довершил разгром хабаровчан нападающий Вандерсон, изящно перебросивший голкипера после входа один на один.
      С каких пор Амкар у нас Хабаровским стал?а пермяки-хабаровчанами?!Исправьте!!!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 19:33

      Сегодня Динамо было сильнее и поднялось в середину таблицы.... С победой!
      "Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты. Когда ты падаешь, ты узнаешь, кто друзья...." (Майк Тайсон)

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > insider_retro 5 августа 2017, 19:43

      Не верю что этот афоризм он сам придумал.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Gullit 76 5 августа 2017, 19:46

      Попалась среди его 77 высказываний.... Всё может быть... Он не только голубей разводил....

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > insider_retro 5 августа 2017, 19:59

      Кинг его разводил.Был великий боксёр,но именно мозгов ему не хватило при подписании контрактов с Кингом(кажется он до сих пор ему должен)Ну кто знает - вдруг пришло озарение(после того как он понял как его надули)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Gullit 76 5 августа 2017, 20:00

      У него были периоды в жизни, когда было время подумать....

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