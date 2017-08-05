«Динамо» забило три безответных гола «Амкару»

Сегодня прошел матч четвертого тура РФПЛ, в котором «Динамо» принимало «Амкар». Вашему вниманию все голы этой встречи.

В начале второго тайма нападающий бело-голубых Кирилл Панченко вывел свою команду вперед.

1:0 – Панченко, 49

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На 64-й минуте хавбек Александр Зотов красивым ударом в ближний верхний угол удвоил преимущество динамовцев.

2:0 – Зотов, 64

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Довершил разгром хабаровчан нападающий Вандерсон, изящно перебросивший голкипера после входа один на один.

3:0 – Вандерсон, 82