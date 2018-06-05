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    Широков: «Пока «Динамо» планирует расстаться только с Зотовым»

    Директор «Динамо» по селекции Роман Широков рассказал о своей работе и о пленах команды в межсезонье.

    – Каков круг ваших обязанностей?

    – Я буду готовить предложения по комплектованию всех команд футбольного клуба – первой, молодежной и, конечно, академии. Также на мне лежит задача по формированию стратегии развития «Динамо», как на текущий момент, так и на долгосрочный период. А окончательные решения принимает, конечно, руководство клуба, конкретно – генеральный директор.

    – Как будет происходить взаимодействие и согласование трансферных целей с главным тренером?

    – Очень просто. Главный тренер определяет те позиции, которые необходимо усилить, и соответственно этим требованиям будет осуществляться поиск достойных кандидатов.

    – Селекционная кампания будет вестись под задачу попасть в еврокубки, финишировать в серединетаблицы или остаться в РФПЛ?

    – Селекция будет вестись согласно задачам. Официально цели на сезон будут объявлены позже, но могу сказать, что они будут довольно амбициозны!

    – Каков бюджет на селекцию?

    – Он соответствует поставленным задачам.

    – С кем из игроков клуб планирует расстаться?

    – Пока речь идет только об Александр Зотове.

    Широков стал директором «Динамо» по селекции

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 20:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 6 июня 2018, 09:50

      в малюсеньком тексте я нашел 3 ошибки))) привет редакторам))

      0
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 5 июня 2018, 23:14

      для того что бы купить, сначала надо что-то продать и подороже

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июня 2018, 20:40

      Знаете,каким он парнем был?
      Жаль Зотова..

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      Рейтинг: +1426

      VSt 5 июня 2018, 20:18

      Что, Зотов совсем не котируется? Или его Спартак отзывает?

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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso > VSt 5 июня 2018, 20:35

      В Ростов возьмут. Или дебютантам пригодится

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