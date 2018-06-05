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  • Широков: «Пока «Динамо» планирует расстаться только с Зотовым»

Широков: «Пока «Динамо» планирует расстаться только с Зотовым»

5 июня 2018, 20:07
5

Директор «Динамо» по селекции Роман Широков рассказал о своей работе и о пленах команды в межсезонье.

– Каков круг ваших обязанностей?

– Я буду готовить предложения по комплектованию всех команд футбольного клуба – первой, молодежной и, конечно, академии. Также на мне лежит задача по формированию стратегии развития «Динамо», как на текущий момент, так и на долгосрочный период. А окончательные решения принимает, конечно, руководство клуба, конкретно – генеральный директор.

– Как будет происходить взаимодействие и согласование трансферных целей с главным тренером?

– Очень просто. Главный тренер определяет те позиции, которые необходимо усилить, и соответственно этим требованиям будет осуществляться поиск достойных кандидатов.

– Селекционная кампания будет вестись под задачу попасть в еврокубки, финишировать в серединетаблицы или остаться в РФПЛ?

– Селекция будет вестись согласно задачам. Официально цели на сезон будут объявлены позже, но могу сказать, что они будут довольно амбициозны!

– Каков бюджет на селекцию?

– Он соответствует поставленным задачам.

– С кем из игроков клуб планирует расстаться?

– Пока речь идет только об Александр Зотове.

Широков стал директором «Динамо» по селекции

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Широков Роман Зотов Александр
Комментарии (5)
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VSt
1528219117
Что, Зотов совсем не котируется? Или его Спартак отзывает?
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shinnik
1528220438
Знаете,каким он парнем был? Жаль Зотова..
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Аэратор
1528229648
для того что бы купить, сначала надо что-то продать и подороже
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Dizayner
1528267839
в малюсеньком тексте я нашел 3 ошибки))) привет редакторам))
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