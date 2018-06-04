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    Широков стал директором «Динамо» по селекции

    Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров сообщил, что бывший полузащитник сборной России Роман Широков получил в московском клубе должность директора по селекции.

    «Роман Широков назначен директором по селекции. Мы надеемся, что его опыт и связи помогут усилить команду», – сказал Федоров.

    Широков сотрудничает с бело-голубыми с сентября 2017 года. Ранее он занимал пост советника по футболу председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Стржалковского.

    Источник: Sport24

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    04.06.2018 14:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 22:52

      Нашел свою нишу.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 4 июня 2018, 14:37

      Советник... Директор-селекционер... Ещё пару лет и Гендира Фёдорова подвинет...
      Неужели такой одарённый?!...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > insider_retro 4 июня 2018, 16:58

      ну матом может так отстучать, что и гопник с мытищ обосрется ))
      А так фиг его конечно знает конечно, самомнения у него явно не отнять.

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