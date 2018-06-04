Широков стал директором «Динамо» по селекции

Генеральный директор «Динамо» Сергей Федоров сообщил, что бывший полузащитник сборной России Роман Широков получил в московском клубе должность директора по селекции.

«Роман Широков назначен директором по селекции. Мы надеемся, что его опыт и связи помогут усилить команду», – сказал Федоров.

Широков сотрудничает с бело-голубыми с сентября 2017 года. Ранее он занимал пост советника по футболу председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Стржалковского.