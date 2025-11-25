Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Россия. Кубок 2024/2025 Россия. Премьер-лига 2024/2025 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Россия. Первая лига 2022/2023 Товарищеские матчи 2022 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. ФНЛ 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Товарищеские матчи 2017 Россия. Кубок 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Товарищеские матчи 2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Молодежное первенство 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Россия. ФНЛ 2013/2014 Copa del Sol 2012 Россия. Молодежное первенство 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Сборные. До 21 года. Отборочный турнир к Евро-2013 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Европы 2011/2012 Россия. Молодежное первенство 2011/2012 Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Молодежное первенство 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008