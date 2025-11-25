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€ 100 тыс

Александр Зотов - статистика

27 августа 1990 (36), Аскиз
#21 | Полузащитник
175 см | 68 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Арсенал
0 : 0
25.11.2025
Рубин
Был в запасе
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
3 : 3
22.10.2025
Ахмат
Был в запасе
Россия. Кубок, 5 тур
Рубин
0 : 1
30.09.2025
Зенит
Был в запасе
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
0 : 0
16.09.2025
Рубин
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Ахмат
2 : 0
26.08.2025
Рубин
1' - 46'
13'
Россия. Кубок, 2 тур
Зенит
3 : 0
12.08.2025
Рубин
1' - 73'
Россия. Кубок, 1 тур
Рубин
2 : 0
31.07.2025
Оренбург
1' - 62'
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