Зотов: «Перешел бы в команду из РПЛ, если бы не «Рубин». Клуб входит в топ-5 в России»

Полузащитник Александр Зотов объяснил, почему решил перейти в «Рубин».
– Какие эмоции от перехода в «Рубин»?
– Я счастлив пока. Рад оказаться в таком клубе, как «Рубин». Считаю, что он входит в топ-5 в России.
– Леонид Слуцкий считает тебя одним из лучших игроков в ФНЛ. Почему после успешного сезона ты предпочел остаться в ФНЛ, а не перейти в Премьер-лигу?
– Если бы не «Рубин», наверно я бы перешел в команду Премьер-лиги. Но когда зовет «Рубин», тут не приходится выбирать.
- Зотов в минувшем сезоне выступал за «Енисей».
- Он провел 36 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
Источник: сайт «Рубина»