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Зотов: «Перешел бы в команду из РПЛ, если бы не «Рубин». Клуб входит в топ-5 в России»

Полузащитник Александр Зотов объяснил, почему решил перейти в «Рубин».

– Какие эмоции от перехода в «Рубин»?

– Я счастлив пока. Рад оказаться в таком клубе, как «Рубин». Считаю, что он входит в топ-5 в России.

Леонид Слуцкий считает тебя одним из лучших игроков в ФНЛ. Почему после успешного сезона ты предпочел остаться в ФНЛ, а не перейти в Премьер-лигу?

– Если бы не «Рубин», наверно я бы перешел в команду Премьер-лиги. Но когда зовет «Рубин», тут не приходится выбирать.

  • Зотов в минувшем сезоне выступал за «Енисей».
  • Он провел 36 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.

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Источник: сайт «Рубина»

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