Зотов: «Перешел бы в команду из РПЛ, если бы не «Рубин». Клуб входит в топ-5 в России»

Полузащитник Александр Зотов объяснил, почему решил перейти в «Рубин».

– Какие эмоции от перехода в «Рубин»?

– Я счастлив пока. Рад оказаться в таком клубе, как «Рубин». Считаю, что он входит в топ-5 в России.

– Леонид Слуцкий считает тебя одним из лучших игроков в ФНЛ. Почему после успешного сезона ты предпочел остаться в ФНЛ, а не перейти в Премьер-лигу?

– Если бы не «Рубин», наверно я бы перешел в команду Премьер-лиги. Но когда зовет «Рубин», тут не приходится выбирать.