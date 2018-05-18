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  • Хохлов: «Цаллагов вернется в «Зенит». Зотову ищем новую команду»

Хохлов: «Цаллагов вернется в «Зенит». Зотову ищем новую команду»

18 мая 2018, 16:59
3

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, какие изменения произойдут в команде в летнее межсезонье.

«Темников – универсальный солдат, которого мы хотим сохранить. У Цаллагова закончилась аренда, он возвращается в свою команду. Зотову ищем новый клуб.

Решения по игрокам зимой принимал лично. Не все их поняли и приняли, но это было мое решение», – сказал Хохлов.

Ибрагим Цаллагов, принадлежащий «Зениту», выступал в московском клубе на правах аренды с августа прошлого года. Александр Зотов защищает цвета бело-голубых с июля 2016 года после перехода из «Спартака». Его контракт рассчитан до 2019 года.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Зотов Александр Цаллагов Ибрагим Хохлов Дмитрий
Комментарии (3)
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alexis02lion
1526653698
Всё логично и правильно. Темников свой, путь снизу прошёл и имеет авторитет в команде. Цаллагова очень долго хотел купить ЦСКА, а в итоге вщял Зенит и пусть он теперь будет их проблемой. Пусть думают в Питере Ибрагим или Нету им нужен. А Зотову пора играть в основе. Вон в Енисей к Аленичеву можно если что. Заслужит - будет играть.
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FanatSerj
1526656411
"Решения по игрокам зимой принимал лично." - так оно и видно, что один трансфер разумнее другого, все без лишних понтов и по делу. Но даже на них руководство умудрялось какие то мутные дела творить см. трансфер Рауша. "Не все их поняли и приняли" Дмитрию надо в ноги кланяться и дать человеку работать, а не затевать под коверных игрищ. А то как Сапету и Погреб на ЗП в 3 лярда енотов подписать, так тут мастаков хоть отбавляй.
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qawzsexdr
1526669325
Было бы хорошо если цалагов вернётся, если конечно новый тренер будет использовать молодёж
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