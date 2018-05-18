Хохлов: «Цаллагов вернется в «Зенит». Зотову ищем новую команду»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, какие изменения произойдут в команде в летнее межсезонье.

«Темников – универсальный солдат, которого мы хотим сохранить. У Цаллагова закончилась аренда, он возвращается в свою команду. Зотову ищем новый клуб.

Решения по игрокам зимой принимал лично. Не все их поняли и приняли, но это было мое решение», – сказал Хохлов.

Ибрагим Цаллагов, принадлежащий «Зениту», выступал в московском клубе на правах аренды с августа прошлого года. Александр Зотов защищает цвета бело-голубых с июля 2016 года после перехода из «Спартака». Его контракт рассчитан до 2019 года.