Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хохлов: «Цаллагов вернется в «Зенит». Зотову ищем новую команду»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал, какие изменения произойдут в команде в летнее межсезонье.

    «Темников – универсальный солдат, которого мы хотим сохранить. У Цаллагова закончилась аренда, он возвращается в свою команду. Зотову ищем новый клуб.

    Решения по игрокам зимой принимал лично. Не все их поняли и приняли, но это было мое решение», – сказал Хохлов.

    Ибрагим Цаллагов, принадлежащий «Зениту», выступал в московском клубе на правах аренды с августа прошлого года. Александр Зотов защищает цвета бело-голубых с июля 2016 года после перехода из «Спартака». Его контракт рассчитан до 2019 года.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.05.2018 16:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 18 мая 2018, 21:48

      Было бы хорошо если цалагов вернётся, если конечно новый тренер будет использовать молодёж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2018, 18:13

      "Решения по игрокам зимой принимал лично." - так оно и видно, что один трансфер разумнее другого, все без лишних понтов и по делу. Но даже на них руководство умудрялось какие то мутные дела творить см. трансфер Рауша.

      "Не все их поняли и приняли"
      Дмитрию надо в ноги кланяться и дать человеку работать, а не затевать под коверных игрищ.
      А то как Сапету и Погреб на ЗП в 3 лярда енотов подписать, так тут мастаков хоть отбавляй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 мая 2018, 17:28

      Всё логично и правильно. Темников свой, путь снизу прошёл и имеет авторитет в команде. Цаллагова очень долго хотел купить ЦСКА, а в итоге вщял Зенит и пусть он теперь будет их проблемой. Пусть думают в Питере Ибрагим или Нету им нужен. А Зотову пора играть в основе. Вон в Енисей к Аленичеву можно если что. Заслужит - будет играть.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11