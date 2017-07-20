Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зотов: «Успокоенность «Спартака» – не наши проблемы»

    Полузащитник «Динамо» Александр Зотов рассказал, что команда рассчитывала взять три очка в дебютном матче в российской Премьер-лиги со «Спартаком» (2:2). При этом он отметил, что бело-голубые остались довольны и ничейным результатом.

    — Какие эмоции от дебютного матча после возвращения «Динамо» в Премьер-лигу?

    — Всегда хочется добиться чего-то большего, и перед игрой мы рассчитывали на три очка. Но при тех обстоятельствах, в которые мы попали, проигрывая по ходу матча 0:2, эмоции почти как после победы. Все ребята довольны.

    — Вы пропустили два гола в концовке первого тайма. Как главный тренер команды Юрий Калитвинцев мотивировал вас на вторую половину игры?

    — Тренер просто указал нам на наши ошибки в первой части игры. Подсказал, как их исправить и что нужно делать, чтобы прибавить в оставшееся время. По-моему, у нас получилось реализовать пожелания тренера во втором тайме.

    — Как думаете, во второй половине «Динамо» прибавило или «Спартак» сдал физически после 120 минут игры в матче за Суперкубок России?

    — Наверное, оба этих фактора в совокупности дали такой результат. Возможно, «Спартак» просто немного успокоился и начал играть по счету. Но это уже не наши проблемы.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.07.2017 06:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11