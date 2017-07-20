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Зотов: «Спасибо «Спартаку», что воспитал меня»

20 июля 2017, 08:04
7

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов признался, что матч против «Спартака», за который он выступал в своей карьере, является для него на столько же принципиальным, как и с любым другим соперником.

— Для вас игра против «Спартака» особенно принципиальна?

— Для меня каждая игра принципиальна, в каждой встрече только одна цель — три очка.

— Все-таки бывшая команда, которой посвятили большую часть своей карьеры...

— Бывшая... Спасибо бывшей команде, что воспитала меня. Но сейчас уже спокойно ко всему этому отношусь.

— С кем-то из экс-одноклубников после игры пообщались?

— Не удалось, долго был в раздевалке, разминулся с ними.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Зотов Александр
Комментарии (7)
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momwig_
1500530077
Хорошо когда слышишь адекватного человека. Дзюба бы в этом месте ведро говна из уст своих сахарных изрыгнул. Погреб бы тоже заблудившимся выпердышем отметился..
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Stavropolets
1500531012
Это хорошо, когда не забывают и хорошо отзываются о своих.
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orstho-68
1500532079
Молодца, умно говорит.
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SPARTAK 85
1500532431
Удачи тебе!
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Йохн Год
1500532998
Думается, что все же немного лукавит. Ибо в игре со Спартаком выглядел неубедительно, скорее всего как раз из-за хотения доказать.
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slavko33002
1500534422
Сам не воспитался.
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Krics
1500536605
Слова не мальчика, а мужа.
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