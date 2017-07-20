Зотов: «Спасибо «Спартаку», что воспитал меня»

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов признался, что матч против «Спартака», за который он выступал в своей карьере, является для него на столько же принципиальным, как и с любым другим соперником.

— Для вас игра против «Спартака» особенно принципиальна?

— Для меня каждая игра принципиальна, в каждой встрече только одна цель — три очка.

— Все-таки бывшая команда, которой посвятили большую часть своей карьеры...

— Бывшая... Спасибо бывшей команде, что воспитала меня. Но сейчас уже спокойно ко всему этому отношусь.

— С кем-то из экс-одноклубников после игры пообщались?

— Не удалось, долго был в раздевалке, разминулся с ними.