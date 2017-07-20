Зотов: «Спасибо «Спартаку», что воспитал меня»

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов признался, что матч против «Спартака», за который он выступал в своей карьере, является для него на столько же принципиальным, как и с любым другим соперником.
— Для вас игра против «Спартака» особенно принципиальна?
— Для меня каждая игра принципиальна, в каждой встрече только одна цель — три очка.
— Все-таки бывшая команда, которой посвятили большую часть своей карьеры...
— Бывшая... Спасибо бывшей команде, что воспитала меня. Но сейчас уже спокойно ко всему этому отношусь.
— С кем-то из экс-одноклубников после игры пообщались?
— Не удалось, долго был в раздевалке, разминулся с ними.
Источник: Известия