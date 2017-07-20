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    Зотов: «Спасибо «Спартаку», что воспитал меня»

    Полузащитник «Динамо» Александр Зотов признался, что матч против «Спартака», за который он выступал в своей карьере, является для него на столько же принципиальным, как и с любым другим соперником.

    — Для вас игра против «Спартака» особенно принципиальна?

    — Для меня каждая игра принципиальна, в каждой встрече только одна цель — три очка.

    — Все-таки бывшая команда, которой посвятили большую часть своей карьеры...

    — Бывшая... Спасибо бывшей команде, что воспитала меня. Но сейчас уже спокойно ко всему этому отношусь.

    — С кем-то из экс-одноклубников после игры пообщались?

    — Не удалось, долго был в раздевалке, разминулся с ними.

    Источник: Известия

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    20.07.2017 08:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +901

      Krics 20 июля 2017, 10:43

      Слова не мальчика, а мужа.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 20 июля 2017, 10:07

      Сам не воспитался.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 20 июля 2017, 09:43

      Думается, что все же немного лукавит. Ибо в игре со Спартаком выглядел неубедительно, скорее всего как раз из-за хотения доказать.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 20 июля 2017, 09:33

      Удачи тебе!

      3
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 20 июля 2017, 09:27

      Молодца, умно говорит.

      3
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 20 июля 2017, 09:10

      Это хорошо, когда не забывают и хорошо отзываются о своих.

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 20 июля 2017, 08:54

      Хорошо когда слышишь адекватного человека. Дзюба бы в этом месте ведро говна из уст своих сахарных изрыгнул. Погреб бы тоже заблудившимся выпердышем отметился..

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